Un coronel de Ucrania en el frente este: "Putin no conseguirá llegar a Moldavia".

"No hay ninguna posibilidad de salvarlos porque estamos teniendo combates duros en Donetsk, Lugansk y Járkov". Esa es la respuesta que da un coronel ucraniano que se encuentra en un lugar al este de Ucrania -que no ha querido desvelar- cuando se le pregunta por la situación en la ciudad de Mariúpol, un puerto clave en el mar de Azov. El coronel, que ha pedido que su identidad no sea desvelada, ha accedido a hablar con La Información para relatar los frentes actuales de la guerra, el ambiente que se respira entre los diferentes batallones y los planes estratégicos de Putin. La guerra ya alcanza los dos meses de duración. Durante ese tiempo, los rusos han retrocedido en sus posiciones, hasta situarse muy al este de Ucrania. Pero cuando parecía que las tropas de Zelensky arrinconaban a los rusos, ha aparecido un nuevo factor en la guerra: Transnistria, el territorio separatista de Moldavia (al suroeste del país), donde ahora Putin centra su mira.

La guerra hoy se concentra en el eje Donetsk-Lugansk-Járkov-Jersón. Ahí está ahora mismo la línea de defensa ucraniana y el objetivo a batir por parte del ejército de Putin. Como en todo frente, los rusos atacan con todo tipo de artillería -sobre todo aérea-, mientras los ucranianos se repliegan en las trincheras. "Nuestra defensa es segura. En algunas direcciones estamos haciendo contraataques para liberar ciertas ciudades pequeñas que mejoren nuestra posición táctica", apunta el coronel. En los últimos días -de nuevo- la ciudad de Jersón (al sur del país) ha vuelto a ser bombardeada. Un plan que apunta a la nueva maniobra militar rusa de ir avanzando por el flanco sur hasta tomar Mykolaiv, un lugar a pocos cientos de kilómetros del gran puerto ucraniano del Mar Negro: Odesa.

"Putin tiene mucho material bélico. Eso hace que nadie sepa cuánto durará la guerra. Esa respuesta solo la tiene Putin. Su plan es controlar todo el este y el sur de nuestro territorio hasta llegar a Transnistria. Es un sueño para él. Lleva con esta idea ocho años (2014). Pero no puede conseguirlo con las tropas que tiene ahora y con las pérdidas que le hemos causado. Ahora hemos entrado en una una fase caliente de la guerra", relata el coronel, que a lo largo de la conversación se ha mantenido sobre un camastro.

"Te puedo asegurar que el 99% de la gente está segura de que vamos a vencer"

Su grave voz impide reconocer si hay miedo detrás de ese rostro humano, que mantiene su mirada fija al objetivo de su móvil bajo la tenue luz de su habitación. "Hay optimismo entre nosotros porque es nuestra tierra y nadie va a defenderla. Sabemos que hay mucha gente que quiere ayudarnos entregándonos fusiles, por ejemplo, pero la realidad es que solo estamos nosotros. Pero aquí te puedo asegurar que el 99% de la gente está segura de que vamos a vencer".

La reapertura de embajadas y la visita a Kiev de líderes europeos -como Boris Johnson o Pedro Sánchez- da esperanza a los soldados. Aunque eso no les ciega de lo que aún siguen viviendo. "Para nosotros, los rusos son solo buenos cuando están muertos". Una frase que describe el cúmulo de emociones que llevan sufriendo estos últimos dos meses miles de militares y civiles tras la invasión rusa. Esta percepción que ya existía en algunos lugares del país hacia Rusia, parece haberse incrementado. "Yo llevo un kalashnikov, pero necesitamos un sistema de defensa completo (que actué contra tanques, buques y aviones). Aparte de nuestra voluntad y nuestro patriotismo, necesitamos armas".

Sobre esto último, en España se ha generado cierta controversia porque el socio de la coalición del gobierno critica que en lugar de apostar por el diálogo se hayan enviado armas. "Es su derecho decir lo que quieran, pero si yo veo a alguno de esos políticos españoles les invitaría a Bucha o a Irpín para que vieran el resultado de la visita de las tropas rusas. Cuando tú tienes armas y haces las cosas tan terribles que han hecho con mujeres y niños tú no te puedes considerar un soldado que representa a tu país, tú lo que eres es un bandido. Si quieren diálogo, primero hay que atender a lo que han hecho sus tropas e interlocutores".

Mariúpol, el último bastión del Mar de Azov

Esta ciudad se ha convertido en el símbolo de lo que hasta ahora han demostrado los ucranianos en la guerra, su eterna resistencia. Una ciudad asediada por la aviación y la artillería rusa, que está controlada ya al 90% por Rusia. Sin embargo, hay una planta metalúrgica -llamada Azovstal- que aún no ha dado por concluida la batalla. "La unidad Azov, la infantería marina y otras brigadas están ahí. La situación es muy grave. Hay también civiles dentro y no hay comida, ni agua y cada vez menos munición. Además, hay muchos enfermos que necesitan intervención medica. Nuestras tropas están demandando un corredor humanitario para sacar a los civiles y demás heridos".

Esta pequeña tostada es lo que toman durante todo el día los soldados de Mariúpol. La Información

El plan de Putin, según relata el coronel, es bloquear la planta sin ningún tipo de intervención militar y aguardar a que todos los que se encuentran en el interior mueran de hambre. La razón se debe, según explica, porque "han perdido un numero significativo de militares ya que nuestras tropas están muy bien preparadas. Calculamos que pueden aguantar días. No hay ninguna posibilidad de salvarlos". Él no cree que ahora sea el momento de hablar de política. "Ahora mismo lo importante es la guerra. No hay en Ucrania derecha, izquierda o centro. Solo hay ucranianos. Zelensky está ante una situación sin precedentes y nadie puede decir si está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Ahora mismo hace lo que hay que hacer, estar en su puesto dirigiendo el país".