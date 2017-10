Una imagen única por solidaridad: cinco expresidentes juntos en un concierto

Es lo que tiene EEUU que provoca la envidia de muchos. Su capacidad para unirse en los momentos de dolor representados por sus gobernantes. Trump está derogando el legado de Obama pero no le quedó más remedio que felicitarle en un acto benéfico celebrado en Texas para recaudar fondos para las víctimas de los huracanes que azotaron Texas, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.



También Obama fue duro con George Bush hijo, y Clinton con su padre. Pero todos estaban allí dando un sentido ejemplo con especial cariño con Bush padre, que en su silla de ruedas y enfermo de Parkinson no quiso faltar a la cita. Fue el único que no habló, pero sonrió e hizo a la gente ponerse en pie. Tampoco Carter faltó.



Los cinco expresidentes de Estados Unidos que siguen con vida se reunieron en la ciudad de College Station, Texas, donde se encuentra la Universidad Texas A&M, en un esfuerzo claro por unir al país después de las tormentas. Texas A&M es la sede de la biblioteca presidencial de Bush padre. Su esposa Barbara y la de George W. Bush, Laura Bush, estuvieron sentadas en la audiencia.

Lady Gaga, ganadora de un premio Grammy, la banda de música country Alabama, Sam Moore, la leyenda de la música góspel Yolanda Adams y los músicos texanos Lyle Lovett y Robert Earl Keen tocaron en un concierto que recuadó 28 millones de dólares. Horas antes, el presidente Donald Trump grabó un saludo en video en el que calificó a sus cinco colegas como “algunos de los mejores servidores públicos de Estados Unidos”.



“Este esfuerzo maravilloso nos recuerda que verdaderamente somos una nación ante Dios, todos unidos por nuestros valores y dedicación de unos por otros”, afirmó Trump en su mensaje.“El corazón de Estados Unidos, sin importar raza, religión o partido político, es más grande que nuestros problemas”, dijo Clinton.



La última vez que los cinco estuvieron juntos fue en 2013, cuando Obama aún era el mandatario, en la ceremonia de inauguración de la biblioteca presidencial de George W. Bush en Dallas.