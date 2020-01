La única medallista olímpica de Irán deserta para buscar 'refugio' en Europa

Kimia Alizadeh, la única mujer medallista olímpica de Irán, ha anunciado que abandona el país permanentemente para instalarse en Europa. "Soy una de las millones de mujeres oprimidas en Irán con las que han estado jugando durante años". Así se ha despachado la atleta, bronce en taekwondo -en el peso de -57 kg- en los juegos olímpicos de Río 2016, a través de su cuenta de Instagram.

"Repetí cada frase que me ordenaron decir". Alizadhe, a la que apodan 'El Tsunami', ha criticado fuertemente el régimen de Teherán, tal y como señala el portal web de la CNN. "Me llevaron a donde quisieron, me dictaban lo que tenía que decir. Siempre que lo creían conveniente, me explotaban".

"No era importante para ellos. Ninguno de nosotros era importante para ellos, éramos herramientas", ha añadido Alizadeh. Por otra parte, ha señalado directamente la hipocresía del 'régimen' que celebraba sus medallas y que, al tiempo que lo hacía, criticaba sus actuaciones: "La virtud de una mujer no es estirar las piernas!".

Aunque, a día de hoy, todavía no se conoce con exactitud el país de destino de Alizadeh, el jueves ya aparecieron unos primeros informes que sugerían que se había ido a Países Bajos. Los rumores, desmentidos por la primera autoridad de la Federación de Taekwondo iraniana, Seyed Mohammad Pouladgar, se corroboraron cuando la atleta confirmó su partida. "No quería sentarme en la mesa de la hipocresía, la mentira, la injusticia y la adulación".

"Mi espíritu no encaja con sus lazos económicos sucios y sus' lobbies' políticos apretados. No quiero otra cosa que Taekwondo, seguridad y una vida feliz y saludable". De todos modos, Alizadeh no reniega de su nacionalidad: "Seguiré siendo una hija de Irán allá donde esté".