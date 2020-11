El único politólogo de Estados Unidos que le da la victoria electoral a Trump

Todos los encuestadores más respetados, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, aseguran que Biden se llevará una victoria holgada en las elecciones que siguen teniendo lugar a lo largo del país. Todos excepto Robert Cahaly, un encuestador criado en Carolina del Sur que afirma que Trump resultará reelecto sin dificultad. La mayor parte de los auditores descartan sus predicciones, pero no olvidan que logró pronosticar la victoria de Trump hace cuatro años. Su compañía, Trafalgar Group, ha publicado varios sondeos que le entregan al candidato republicano la ventaja en estados clave que a estas alturas se ven como una conquista fácil para Biden.

Trafalgar se ha ganado una reputación única desde que acertó con los resultados de las elecciones presidenciales de 2016, pero el hábito de Cahaly de no revelar sus métodos le ha costado la confianza de sus compañeros de profesión. Dentro de lo poco que ha explicado de su metodología, contó en entrevista al New York Times que los votantes conservadores están acostumbrados a mentir sobre sus preferencias políticas.

Cahaly, quien maneja Trafalgar sin otros empleados, explica que las encuestas se ven viciadas por lo que llama "parcialidad por atractivo social", que lleva que la gente responda con lo que piensan que el entrevistador quiere escuchar, no lo que piensan en realidad. Este fenómeno se da especialmente en las poblaciones conservadoras, que no se sienten representadas en los canales mediáticos mayoritarios del país.

Este año, Cahaly cree que las encuestadoras están repitiendo los errores de hace cuatro años. Se refirió a la polarización que se ha vivido en el país en los últimos años y cómo los estadounidenses son mucho más suspicaces al momento de compartir sus creencias políticas. Afirmó que, para que un conservador complete complete una encuesta, hace falta llamarlo cinco veces más que a un liberal.

El encuestador de ascendencia siria contó que notó que había poblaciones que en 2016 se estaban movilizando por primera vez en mucho tiempo. "Me llegaban historias de gente que no sabía cómo votar con las máquinas", dijo, refiriéndose a los votantes de clase obrera que llevaba meses investigando. Usó datos disponibles en Internet para generar perfiles de las poblaciones que estaban reapareciendo en el escenario democrático. Su costumbre de repetir llamadas y hablar extensamente con sus entrevistados dan una idea de las demografías con las que sabe interactuar mejor que las grandes agencias.

Cahaly fue arrestado y enjuiciado en 2010 por romper una ley que prohibía la automatización de llamadas para realizar encuestas. El proceso fue sobreseído y luego él ganó una demanda para que la prohibición fuera declarada inconstitucional en Carolina del Sur. Siempre ha mantenido la legitimidad de sus medios, si bien nunca se ha preocupado por su transparencia. Una de las pocas tácticas de sondeo que ha confesado es la de preguntar a sus sujetos por quién van a votar y, subsecuentemente, preguntar por quién creen que van a votar sus vecinos. Sus estrategias incluyen el uso de mensajes de texto, correos electrónicos, y llamadas, tanto automatizadas como presenciales.

Las prácticas de Cahaly no se ajustan a los estándares de la Asociación Americana de Investigación de Opinión Pública (AAPOR por sus siglas en inglés), y compañías como FiveThirtyEight han descartado que pueda mantener su racha. Pero en 2018 replicó su éxito en las elecciones para el Senado y el gobierno de los estados individuales, anticipando las victorias de Ron DeSantis y Rick Scott en Florida.

Aunque le han acusado de no adherirse a un método científico, especialmente al no publicar sus procedimientos, Cahaly ha mantenido la misma posición desde que empezó a publicar sus resultados, que hasta ahora le ha resultado favorable. "Ya he revelado suficiente", dice, refiriéndose a la pregunta sobre los vecinos, que otras agencias han empezado a imitar. "Que me juzguen por mis resultados".