Vacaciones de ensueño en un pueblo italiano: ofrece alojamiento gratis 7 días

Commune de San Giovanni in Galdo.

La lucha para revitalizar los pueblos de Italia más afectados por el éxodo rural continúa. La región de Molise ya ofrecía en septiembre de 2019 25.000 euros repartidos en mensualidades de 700 euros a las personas que se mudasen allí, y ahora una localidad de la región ofrece alojamiento semanal gratis a los turistas para este verano.

Se trata de San Giovanni in Galdo, un pueblo de casas pequeñas vacías debido a la despoblación. El proyecto para atraer turistas se llama 'Regalati il Molise' (Regálate Molise) y ofrece 40 semanas de alojamiento gratuito en tres casas encantadoras de la localidad entre julio y septiembre de 2020, según informa el medio local 'Primo Numero'.

El objetivo es 'devolver' la vida a este pueblo cuyas tradicionales calles y antiguos edificios rodeados de una impresionante naturaleza parecen haberse apagado.

A pesar de no ser muy conocida, la región de Molise fue incluida en la lista de 'The New York Times' de los '52 lugares a los que ir en 2020'. San Giovanni, en concreto, se ubica a dos horas de Roma y Nápoles y está cerca de la costa del mar Adriático y las Montes Apeninos.

Un proyecto de éxito

El proyecto ideado por la asociación 'Amici del Morrutto' ha sido todo un éxito hasta la fecha. Se anunció en una rueda de prensa el sábado 20 de junio, y según las autoridades locales ya han recibido cientos de solicitudes de países como Francia, Irlanda, Polonia y Ucrania, así como de otras partes de Italia.

Cualquier persona que no viva en Molise o tenga familiares o propiedades allí, puede hacer la solicitud. Para ello hay que completar el formulario disponible a través de este enlace y en 'morrutto.com' explicando por qué se quiere descubrir Molise, y enviarlo al siguiente correo electrónico: amicidelmorrutto@gmail.com.

Si esta iniciativa novedosa funciona bien en San Giovanni (todo parece indicar que así será), se pretende expandir a otras localidades de la región de Molise.