Roba el wifi a sus vecinos y amenaza con matar al perro cuando cambian la clave

"Dadme el maldito wifi antes de que mande que os arresten". "O me das acceso o tu perro mañana no seguirá respirando". "No me vais a joder, porque cuando salgáis fuera en algún momento, estaréis jodidos"... son las amenazas que reciben los dueños de una wifi a la que esta vecina de Nueva York se enganchaba de forma fraudulenta y quiere seguir haciéndolo, pero de la noche a la mañana se dio cuenta de que le habían cambiado la contraseña. Lejos de desistir y contratar ella el servicio, no ha dudado en exigir la nueva clave a los vecinos.

La familia que cada día soporta a esta vecina en su puerta y ventanas en Nueva York han decidido grabarlo y subirlo a la red social de Tik Tok. Los vídeos no dejan de viralizarse. "¡Yo vivo aquí! Es ilegal. Ven afuera, hablemos", recoge el Daily Mail. El vídeo publicado en la cuenta Content.Hub, sigue aumentando las visualizaciones y fueron los propios usuarios de la red los que indicaron que había que avisar a las autoridades por todos los comentarios que escuchaban.

Según recoge La Vanguardia, la mujer sería la hermana del exmarido de la madre de esta familia que vive asombrada bajo las amenazas constantes porque, cansados de compartir su wifi, decidieron cambiar su contraseña. Indica el medio que la vecina vive en el piso de abajo y que también lleva un tiempo sin pagarles el alquiler, por lo que ellos habrían intentado también echarle del piso.