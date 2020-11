Vídeo | Un enfermo de coronavirus muere en el baño de un hospital.

Las redes sociales han desvelado otra tragedia desencadenada por la Covid-19 en Italia. Un vídeo que se ha vuelto viral muestra a un enfermo del virus muerto en el baño de un hospital sin ser atendido. En la grabación se escucha a los presentes lamentar que los afectados "están abandonados entre excremento".

El incidente ocurrió en el Hospital Antonio Cardarelli (Nápoles), que cuenta con todas sus unidades de cuidados intensivos saturadas y ha adaptado otras zonas para atender a los infectados de la Covid.

Video shock dall’Ospedale #Cardarelli di #Napoli che sta facendo il giro dei social. Malati collassati sul pavimento del bagno e senza aiuto #Covid pic.twitter.com/eLHd8w0GX1 — Ultime Notizie Dal Mondo (@UNDMofficial) November 11, 2020

El hospital ha explicado que "a pocos minutos de su muerte, un vídeo que muestra el cuerpo del hombre comenzó a circular en la red. Fue filmado aprovechando que los sanitarios se fueron a buscar una camilla sobre la que depositar el cuerpo. No es posible por el momento establecer cuál fue la causa de la enfermedad que provocó la muerte. Sin embargo, la gerencia de salud ha iniciado diligentemente las investigaciones necesarias". El director del hospital, Giuseppe Longo, ha calificado la publicación como "despreciable" y ha pedido "respeto por el sufrimiento de la familia".

El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, ha manifestado que "las imágenes del paciente encontrado muerto en el baño del hospital Cardarelli en Nápoles son impactantes. La vida y el derecho a la salud de todos y cada uno de los ciudadanos son prioridades que deben protegerse por encima de todo. Si las autoridades locales no lo hacen, el Estado debe hacerlo. He guardado silencio hasta ahora por respeto a las instituciones, pero debemos intervenir de inmediato y debemos hacerlo sobre todo en el sur porque corre riesgo de implosionar. Creo que el Gobierno no debe perder el tiempo".

Italia, como España, ya enfrenta la segunda ola del virus, y sus autoridades se han visto obligadas a endurecer las medida sanitarias. En concreto, el país batió este jueves su récord diario de contagios desde el inicio de la pandemia, tras sumar casi 38.000 positivos, mientras que el número de fallecidos sigue en aumento y se contabilizaron otros 636 decesos en el último día. Con estos números, el país contabiliza 1.066.401 casos y 43.589 fallecidos.

Por otra parte, tres de cada cinco italianos se han mostrado de acuerdo con la decisión del Gobierno de dividir el país por zonas el función del riesgo de contagio -rojo, naranja y amarillo- y establecer en ellas medidas restrictivas específicas, incluido el confinamiento, según un sondeo de Emg-Acqua para la agencia Adnkronos. Además, el 37 por ciento de los consultados se muestra a favor de que se decrete el confinamiento a nivel nacional.