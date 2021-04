"Me dejaron solo mientras dormía": Un niño pide ayuda en la frontera de EEUU

Nueva imagen dramática en la frontera entre EEUU y México. Un agente encontraba a un niño de diez años que, llorando, le pide ayuda. Relata que le habían dejado solo mientras dormía todos los del grupo con el que intentaba entrar en el país. El pequeño estuvo cuatro horas andando solo por la noche intentando buscar ayuda. "Me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo", relata. Un total de 20.273 niños migrantes no acompañados se encuentra bajo custodia de Estados Unidos, una cifra de récord, según datos de la Administración estadounidense. En concreto, unos 4.200 niños no acompañados se encuentran con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y más de 16.000 bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos, informa CNN.

Niño abandonado en Texas, un agente de la patrulla fronteriza lo encontró. pic.twitter.com/V5HQQ4ogrR — Hechos Meridiano (@HMeridiano) April 6, 2021

La cifra de niños que cruzan solos la frontera entre México y Estados Unidos preocupa a las autoridades, que han cifrado en 747 los menores que llegaron a territorio estadounidense solo el martes.Mientras, la Administración de Joe Biden busca aliviar el hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y transferir a los niños a centros supervisados por el Departamento de Salud.

Según documentos gubernamentales obtenidos por CNN, el Gobierno tiene que aumentar la capacidad de camas y reducir drásticamente el tiempo que transcurre hasta que se entrega a los menores a algún familiar en Estados Unidos, con el objetivo de evitar la saturación en la frontera. En las últimas semanas, se han abierto más de una decena de espacios para albergar a estos menores.

En este contexto, un documento judicial citado por el medio antes mencionado ha señalado que hasta 445 padres de niños migrantes separados de sus familias en la llegada a la frontera durante la Administración de Donald Trump, entre 2017 y 2018, aún no han sido localizados. Durante la etapa de "tolerancia cero" a la inmigración bajo el mandato del expresidente, unos 2.800 niños fueron separados de sus padres.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha indicado que la unión de familias separadas en la frontera es un "desafío complejo" y ha apuntado a que el Gobierno anterior "no contaba con un sistema para rastrear a los niños y padres separados".

"El enfoque en este momento, en este período de tiempo, ha sido revisar miles de registros, y ha surgido una cantidad significativa de problemas en estos archivos existentes, incluidas fechas y nombres incorrectos", ha lamentado, sobre la actividad actual de un grupo de trabajo para la reunificación que lleva trabajando "unos dos meses" en este tema.

Según Psaki, el equipo trabaja "para establecer una base de datos de familias que fueron separadas" y "para encontrar familias separadas previamente no identificadas que sean elegibles para recibir beneficios a través del grupo de trabajo"