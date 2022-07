Ya son tres los ministros que dimiten en la crisis de Gobierno de Boris Johnson

El goteo de dimisiones sigue este miércoles en el Gobierno de Reino Unido, con varias salidas que amplían aún más la presión sobre el primer ministro, Boris Johnson, a cuenta de los cambios de versión sobre el polémico nombramiento de un alto cargo del grupo conservador en la Cámara de los Comunes.

El ministro de Estado de la Infancia, el diputado Will Quince, y la ayudante parlamentaria en el ministerio de Transporte, la diputada Laura Trott, anunciaron sus renuncias ayer en descontento con los escándalos que han salpicado al jefe del Gobierno. En su carta de dimisión al primer ministro, Quince señaló que se apartaba del Ejecutivo con "gran tristeza" después de que Johnson reconociera -tras negarlo en un principio- que sí sabía que el diputado Chris Pincher -exresponsable de la disciplina del grupo parlamentario conservador- había sido investigado en el pasado por comportamientos inapropiados hacia hombres. Asimismo, Trott señaló en su cuenta de Facebook que la confianza en la política es de "gran importancia", pero que en los últimos meses esa confianza "se ha perdido".

Quince ha pasado de ser una de las caras visibles del Ejecutivo a la hora de defender ante los medios la versión oficial sobre el caso Fincher a recriminar públicamente a Johnson sus mentiras, de las que no habría sido consciente hasta el partes. En este sentido, ha explicado en declaraciones a Sky News que Downing Street llegó a garantizarle de forma "categórica" que el primer ministro no estaba al tanto de las acusaciones de acoso contra el dirigente parlamentario, a pesar de que la oficina de Johnson ha terminado por reconocer lo contrario. Quince sí ha reconocido que Johnson se ha disculpado con él por las informaciones "imprecisas" que había recibido, pero ha sostenido que no le queda más salida que hacerse a un lado y abandonar el gabinete. Trott se ha expresado en términos similares, defendiendo que "la confianza en política es de vital importancia" y "en los últimos meses se ha perdido", en alusión a la cascada de escándalos que persiguen al actual Ejecutivo.

Estas renuncias se suman a las de los ministros de Finanzas, Rishi Sunak, y de Sanidad, Sajid Javid, por la pérdida de la confianza en el primer ministro -estos dos ministros eran considerados piezas clave en el Ejecutivo británico-. Además, ayer dimitieron otros diputados que ocupaban cargos de menor responsabilidad, entre ellos Bim Afolami, que dimitió como vicepresidente del partido, y Andrew Murrison, que se apartó como enviado comercial ante Marruecos. Asimismo, presentaron ayer la dimisión dos secretarios privados en el Partido Conservador, Jonathan Gullis y Saqib Bhatti.

El primer ministro conservador está hoy sumido en su crisis más profunda desde que ganó las elecciones generales de 2019. Johnson se somete hoy a la sesión semanal de control en la Cámara de los Comunes y también comparecerá ante la comisión de Enlace (que agrupa a los presidentes de todas las comisiones parlamentarias), mientras políticos de la oposición piden a los mismos diputados conservadores que tomen medidas para forzar la salida de Johnson del Gobierno. El líder conservador superó recientemente una moción de censura interna de su partido, pero la votación evidenció el descontento del 41 % de los parlamentarios "tories" con su gestión y con la serie de escándalos que han salpicado al primer ministro.

Entre ellos el de las fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia o por tratar de ocultar que sabía los antecedentes del diputado Chris Pincher -ex responsable de la disciplina del grupo parlamentario conservador- ya que había sido investigado en el pasado por comportamientos inapropiados a hombres.

El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, pidió hoy a los conservadores que cumplan con el "deber patriótico" y "saquen hoy a Boris Johnson", a pesar de que el primer ministro -según destacan los comentaristas- no tiene intención de presentar la dimisión. De acuerdo con los medios, los "rebeldes" conservadores contrarios a Johnson quieren modificar las reglas del influyente Comité 1922 -que agrupa a los diputados del partido sin cartera- para poder convocar una segunda moción de censura contra el "premier". En virtud de las actuales reglas de ese comité, Johnson no puede afrontar por 12 meses otra moción de censura.