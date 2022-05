Yellen insta a aprobar el embargo sobre el crudo y gas ruso para asfixiar a Putin. 

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, invita a incrementar la presión sobre Rusia en vísperas de la reunión de ministros de Finanzas del G7 por y admite que la guerra en Ucrania ha producido un importante "efecto derrame" a escala global. Las sanciones contra Moscú, sostuvo en una rueda de prensa a las afueras de Bonn, en el oeste de Alemania, han empujado a Rusia a la recesión, han causado una alta inflación y han hecho que el país sea incapaz de adquirir el material que necesita para impulsar la guerra y su economía. Y aboga por hacer lo posible por reducir los ingresos que Moscú obtiene de las exportaciones de petróleo y de gas, ya sea a través de un embargo, de aranceles o de la intervención de los precios para imponer un límite máximo.

De igual modo ha alertado de que la guerra ha exacerbado la inseguridad alimentaria a nivel global y hay un "riesgo real" de que la subida de precios de alimentos y fertilizantes haga que "más gente pase hambre", advirtió Yellen, por lo que, según recordó el Banco Mundial, anunció este miércoles la movilización de 1.900 millones de dólares para hacer frente a este reto. Yellen subrayó además que la inflación y la subida de los precios de la energía están vinculados a la decisión del Kremlin de invadir Ucrania y señaló que era sabido: "No podríamos protegernos por completo de las consecuencias para nuestras economías".

No obstante, el principio seguido a la hora de adoptar paquetes de sanciones es que éstas tengan "el máximo impacto negativo para Rusia" y "minimizar " las consecuencias negativas para los aliados occidentales, recordó. En este sentido, abogó por hacer lo posible por reducir los ingresos que Moscú obtiene de las exportaciones de petróleo y de gas, ya sea a través de un embargo, de aranceles o de la intervención de los precios para imponer un límite máximo. "Hay varias posibilidades sobre la mesa y seguimos estudiándolas, no se ha tomado todavía ninguna decisión," afirmó Yellen y subrayó que es "importante que Europa decida lo que es mejor".

En esta línea, saludó que la Unión Europea haya "dejado claro" que pretende poner fin a las importaciones de petróleo ruso hasta finales de año, en referencia al sexto paquete de sanciones que todavía vetan países como Hungría. La fase de transición prevista deja bastante tiempo para garantizar que el cambio de proveedores se realiza "de forma ordenada" y que así no se produzcan "picos en los precios", valoró. Descartó, sin embargo, que los precios de la energía se reduzcan "en un futuro cercano", aunque a su juicio la liberación de petróleo de la reserva estratégica estadounidense ha contribuido a estabilizar este mercado a la espera de que se pueda incrementar la producción.

Preguntada por la posibilidad de confiscar fondos del Banco Central ruso para financiar la reconstrucción de Ucrania, Yellen señaló que es "natural" querer que Moscú pague al menos una parte del precio del "enorme" coste previsto para la reconstrucción. Se estima que Washington y sus aliados han congelado por el momento unos 300.000 millones de dólares en reservas rusas, agregó. Sin embargo, su confiscación no sería "legalmente permisible" en Estados Unidos en estos momentos, y en otros países también se plantean "cuestiones legales", indicó, por lo que las conversaciones sobre cómo financiar a largo plazo la reconstrucción "sólo están empezando".

Por otro lado, Yellen avanzó que es "poco probable" que se prorrogue la exención a las sanciones que permite a Moscú pagar a inversores y evitar el impago de la deuda pública, que expira el próximo 25 de mayo. No hay todavía una "decisión final", pero es "bastante razonable" que se la deje expirar, en vista de que de todas formas Rusia no tiene acceso a los mercados de capital, afirmó. Si Moscú no es capaz de encontrar una forma legal de hacer frente a los pagos y entra en impago técnico, no cambiará sustancialmente su situación, subrayó la secretaria del Tesoro, ya que ya está "aislada" de los mercados globales.

Por último, preguntada por las consecuencias de la subida del dólar, Yellen subrayó que Washington está comprometido con una tasa de cambio "determinada por el mercado", ya que éste es el "mejor modelo". Es natural que en tiempos de incertidumbre muchos inversores se refugien en la divisa americana, aparte de que el "tensado" de la política monetaria también atrae flujos de capital, señaló. Los ministros de Finanzas del club de naciones industrializadas -del que Alemania ejerce este año como anfitriona- se reúnen el jueves y el viernes de esta semana a las afueras de Bonn, en compañía de los gobernadores de los respectivos bancos centrales.