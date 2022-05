¿Fin del conflicto?: Zelenski dispuesto a hablar con Putin "pero sin ultimátum".

La invasión rusa va camino de cumplir tres meses, con el Kremlin 'ahogado' por las sanciones económicas desde occidente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado estar dispuesto a hablar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, "pero sin ultimátum" y también para un intercambio con Moscú que permita "salvar a los vivos y sacar a los muertos" de la acería Azovstal, dice en una entrevista televisiva que será emitida este jueves por la noche y de la que los medios italianos publican un adelanto. "Estoy dispuesto a hablar con Putin, pero sin ultimátum", ha sostenido en la entrevista concedida al programa "Porta a Porta" de la cadena pública italiana, RAI, la primera a un medio italiano desde el estallido de la guerra por parte de Rusia, el 24 de febrero.

Zelenski sostiene que las negociaciones con Moscú son complicadas porque "todos los días los rusos ocupan pueblos, mucha gente ha dejado sus casas, ha sido asesinada por los rusos" y los ciudadanos ucranianos están sufriendo "torturas y asesinatos". "Esto complica mucho las cosas, queremos que entiendan que nuestra sociedad es muy pacífica, desde hace ocho años intentamos dialogar", argumenta. Sobre la situación de Azovstal, el presidente ucraniano afirma: "Estamos haciendo todo lo posible, hemos dado la información a los rusos; Suiza y Turquía participan en este asunto, y también hablé con el presidente de Finlandia (Sauli Ninisto), que hablará con Putin".

El presidente ucraniano justifica que el ejército ruso debe salir del país cuanto antes y responder por lo que ha hecho, y rechaza que se pueda buscar "una salida para Rusia": "Sé que Putin quería lograr un resultado pero no lo ha conseguido. Que se nos proponga entregar algo para salvar la cara del presidente ruso no es justo. Ucrania no va a salvar la cara de alguien pagando" con sus territorios. En este sentido, asegura que en ningún momento se ha planteado "reconocer la independencia de Crimea", anexionada por Rusia en 2014, y sostiene que Crimea "siempre ha sido territorio ucraniano". "Ucrania quiere la paz, cosas muy normales como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, las tradiciones de la gente, el idioma. Pueden ser cosas triviales pero han sido violadas por Rusia y deben ser devueltas", apunta, al tiempo que señala que los ucranianos deben ganar el conflicto porque "no tienen derecho a perderlo tras las decenas de miles de muertos" que se han producido.

Finalmente, reconoce que el ejército ruso es "cuatro veces más grande, su estado es ocho veces más grande", pero que los ucranianos son "diez veces más fuertes como personas" porque están en su territorio. "Para nosotros, la victoria es recuperar nuestras cosas, para ellos es robar algo. No estamos en pie de igualdad, Rusia es más fuerte, pero el mundo está con nosotros y sentimos que poco a poco lo estamos logrando. Draghi tiene razón, podemos ganar porque estamos luchando por la verdad y no estamos solos", expone.

La entrevista de Zelenski tiene lugar después de que el pasado 1 de mayo el grupo Mediaset, de la familia Berlusconi, emitiera una con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, la primera en un medio europeo desde la invasión de Ucrania. La entrevista generó gran polémica y fue incluso criticada por el primer ministro italiano, Mario Draghi, porque Lavrov pudo realizar afirmaciones sin ser repreguntado por el periodista y llegó a comparar al presidente ucraniano con Adolf Hitler por sus "orígenes hebreos", entre otras cosas.