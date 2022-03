Zelenski evoca a Churchill en Inglaterra y dice que Ucrania luchará hasta el final.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha evocado este martes al ex primer ministro británico Winston Churchill ante la Cámara de los Comunes y ha prometido que el país "luchará hasta el final" contra Rusia. Zelenski se ha hecho eco del discurso de Churchill conocido como 'Lucharemos en las playas', pronunciado el 4 de junio de 1940, y ha prometido que Ucrania "no se rendirá y no perderá". "Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire (...) continuaremos luchando por nuestra tierra", ha agregado. "Cueste lo que cueste, lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles", ha continuado.

El mandatario ucraniano también ha citado al dramaturgo y poeta William Shakespeare y ha señalado que la cuestión para Ucrania es "ser o no ser". "Y definitivamente sí es ser", ha añadido. En la que ha sido la primera vez que un líder extranjero se ha dirigido directamente a miembros de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, Zelenski ha pedido también más apoyo militar para Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia, según ha recogido la cadena Sky News.

"Pedimos vuestra ayuda. La ayuda de los países civilizados. Estamos agradecidos por esta ayuda y contigo, Boris (Johnson), por añadir presión con sanciones a un Estado terrorista (en referencia a Rusia)", ha indicado, antes de volver a pedir una zona de exclusión aérea para Ucrania. "Por favor, que los cielos ucranianos sean seguros", ha dicho. Zelenski, que ha intervenido a través de videollamada, ha recibido una ovación por parte de los parlamentarios británicos, antes y después de su discurso. Tras él, Johnson ha prometido emplear "cada método a su disposición" hasta que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se retire del país europeo.