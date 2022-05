Zelenski pide a empresas extranjeras que inviertan en Ucrania tras la guerra 

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este lunes durante su intervención en el Foro de Davos "verdaderas sanciones" contra Rusia que obliguen a Moscú a "pagar por sus acciones agresivas" a raíz de la invasión del territorio ucraniano. "El mundo aún no ha impuesto sanciones contra Rusia que fuercen al país a pagar por sus acciones", ha aseverado el mandatario, que ha recalcado que "cualquier potencial agresor que quiere iniciar una guerra brutal contra su vecino sabe exactamente adónde se dirige".

Ha pedido una retirada total de las empresas extranjeras de Rusia y les ha ofrecido seguir operando en Ucrania y participar en la reconstrucción de este país tras la guerra. Zelenski ha pedido que se refuerce aún más la presión sobre Rusia, con "sanciones convincentes al petróleo, bloquear a todos los bancos sin excepción y la retirada plena de las empresas extranjeras del mercado ruso".

Y a estas "les ofrecemos seguir operando en Ucrania, un mercado de 40 millones de personas... Les invito a que formen parte del proceso de reconstrucción del país, una gran tarea... debemos reconstruir ciudades enteras", ha señalado. El líder ucraniano instó a tomar acciones decisivas, a adoptar "las sanciones máximas" contra Rusia para crear un precedente y "evitar que cualquier otro agresor quiera ejercer la fuerza bruta contra su vecino".

"No hay ciudades pacíficas, sino ruinas, y en lugar de turismo, bombas y misiles"

Aunque ha agradecido la ayuda internacional que Ucrania ha recibido hasta ahora, opinó que no es suficiente. En Ucrania "ya no hay ciudades pacificas sino ruinas, y en lugar de turismo, bombas y misiles, este es el resultado si seguimos como hasta ahora", advirtió, ante la exclusiva audiencia de líderes políticos y empresariales de Davos. "Es importante hacerlo cuanto antes, con armas, con sanciones. Por eso Ucrania necesita todas esas armas que estamos pidiendo y no solo las que nos están brindando. Y por eso Ucrania necesita financiación, cuando menos 5.000 millones de dólares al mes".

Zelenski ha remarcado que los puertos ucranianos "están totalmente bloqueados" en el mar Negro y que las fuerzas rusas están "robando" su trigo "día tras día", impidiendo las exportaciones de cereales. Por ello, destacó la necesidad de que pueda crearse un corredor para permitir la exportación de cereales y dijo que ha hablado con líderes extranjeros, entre otros de los países bálticos, para poder establecer un corredor que dé salida a las exportaciones, de trigo y otros cereales, diez millones de toneladas.

Más presión económica a Rusia

"Tenemos que ponernos de acuerdo en la creación de un corredor, de manera que Rusia no pueda oponerse", aunque reconoció que "no es una solución fácil mientras siga desarrollándose la guerra". Antes de terminar, el presidente ucraniano, preguntado por cuál sería su deseo especial para los líderes, ha pedido que, sobre todo, no se pierda el sentimiento de unidad.

En este sentido, Zelenski ha señalado que el comportamiento de la comunidad internacional debe servir de "precedente para ejercer presión", algo que "servirá para mantener la paz durante décadas". Por ello, ha insistido en la necesidad de "sentar precedente" y abandonar "el mercado ruso para que las marcas a nivel internacional no sean asociadas con los crímenes de guerra ni sean utilizadas por criminales con intereses sanguinarios".

"Los valores deben importar, especialmente cuando se lleva a cabo una guerra a gran escala y los mercados globales se han desestabilizado porque alguien no está respetando los valores. Todos cargaremos con las pérdidas", ha aseverado.

Además, ha defendido que Ucrania ha ofrecido a todas las empresas que abandonen Rusia seguir operando en el país. "Obtendrán acceso no solo al mercado sino también al mercado común europeo y, al mismo tiempo, la posición de esas marcas se reforzarán debido al hecho de que apoyan la libertad", ha afirmado. "Si la fuerza bruta domina, entonces no hay necesidad de reunirse en Davos", ha recalcado antes de sostener que "la fuerza bruta no discute, solo mata".