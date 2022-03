Zelenski exige a Europa bloquear el acceso a los puertos de los barcos rusos

Volodomir Zelenski, presidente ucraniano, ha pedido este lunes a Europa durante un mensaje a la nación, cerrar todos los puertos a los barcos rusos y ha defendido que "nadie tiene derecho a destruir el continente". El mandatario ha instado, en especial a los alemanes, a ejercer una mayor presión sobre Rusia por la invasión de Ucrania. "Es necesario impedir que distribuyan sus productos, además de abandonar los recursos energéticos rusos", insiste.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de "defenderse". "Nadie tiene el derecho a destruir Europa. No apoyéis la maquinaria de guerra rusa, no deis ni un solo euro a los ocupantes, cerrad vuestros puertos", ha insistido. "Alemanes, tenéis el poder. Europa es más fuerte que cualquier misil o carro de combate. Sin vuestro comercio, sin vuestras compañías y bancos no habrá dinero en Rusia para seguir adelante con esta guerra", ha aseverado.

Así, ha manifestado que cree que "la paz es posible si se trabaja para ello". Además, ha aseverado que Ucrania es "parte de Europa y quiere serlo", algo por lo que "está luchando en el campo de batalla". "Miles de personas están muriendo en esta guerra brutal de Rusia contra nuestro país. Antes de esto nuestro capital era comparado con el nuevo Berlín, (...) y ahora Kiev está exhausto", ha dicho. No obstante, ha recordado que Ucrania "lucha por su propia salvación contra uno de los mayores ejércitos del mundo". "Estamos luchando contra la ocupación, contra aquellos que disparan a refugiados en la carretera y matan a civiles, provocando hambrunas en ciudades enteras y quemando vecindarios", ha aseverado.

Zelenski ha cifrado en 115 los niños muertos durante las últimas tres semanas de guerra y ha señalado que se trata de la "peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial". Desde que comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, las tropas rusas han bombardeado y destruido infraestructuras clave y han atacado barrios residenciales en ciudades y pueblos ucranianos con artillería, lanzacohetes múltiples y misiles balísticos. Ucrania impuso la ley marcial y anunció la movilización general.