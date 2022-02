'Zero Hedge', la web financiera que odia Biden por hacerle el juego sucio a Rusia

No hay nada más beneficioso para un medio de comunicación que el gobierno de su país le persiga. Eso es lo que le ha pasado a 'Zero Hedge', una web estadounidense de información económica que ha sido acusada por el Ejecutivo de Joe Biden de trabajar para los rusos. Gracias a eso, los que no tenían referencias de 'Zero Hedge' en EEUU lo han acabado conociendo porque 'Bloomberg', 'Associated Press', 'Forbes' y multitud de medios se han hecho eco de la acusación. El pasado 15 de febrero, la agencia 'Associated Press' (AP) informaba de que el Gobierno de EEUU había puesto bajo vigilancia a este sitio de Internet por difundir noticias favorables a Rusia sobre el conflicto en Ucrania.

A modo de ejemplo, hay titulares que les parecen sospechosos: "Los estadounidenses necesitan una teoría de la conspiración en la que todos puedan estar de acuerdo"; "Teatro del absurdo... el Pentágono exige que Rusia explique las tropas en suelo ruso"... Para el Gobierno de EEUU, 'Zero Hedge' es como tener el enemigo en casa por amplificar la propaganda del Kremlin y estar dominada por los espías rusos, según ha confesado una fuente del Ejecutivo de Joe Biden a AP. Según esta fuente gubernamental, publica "artículos creados por medios controlados por Moscú que luego son compartidos por medios y personas que desconocen su nexo con la inteligencia rusa".

En 'Zero Hedge' se defienden diciendo que en su web se encuentran muchos puntos de vista y que solo quieren ofrecer buena información. Pero no cabe duda de que entre esos análisis hay una fuerte carga crítica contra la administración de Biden. De hecho, esta semana comparaban en dos fotos las acusaciones antirrusas de Blinken, el secretario de Estado (ministro de Exteriores), con las acusaciones de Colin Powell en 2003 contra Irak y las armas químicas que nunca existieron. En aquella época fueron la excusa perfecta de EEUU para meter al país en una guerra.

Una investigación realizada por dos periodistas de AP indicaba que en los últimos meses, 'Zero Hedge' ha publicado numerosos artículos que acusan a Estados Unidos de fomentar el pánico sobre Ucrania. "Algunos de esos artículos figuran como escritos por personas afiliadas a la Fundación de Cultura Estratégica (the Strategic Culture Foundation)", afirma la agencia. Según el departamento de Estado de EEUU, esa fundación es un centro de pensamiento ruso ligado a los servicios secretos y que informa directamente al ministro de Exteriores, Serguei Lavrov. En un correo electrónico a AP, 'Zero Hedge' respondió que "no existe relación entre la Fundación Cultural Estratégica (o SVR) y 'Zero Hedge', y además, esta es la primera vez que escuchamos a alguien alegar que la Fundación está vinculada a la propaganda rusa".

PayPal impidió a 'Zero Hedge' usar su plataforma para realizar pagos, de modo que ahora solo acepta suscripciones a su servicio premium pagadas con criptomonedas

Pero acabaron admitiendo que la Fundación es "uno de nuestros cientos de colaboradores; a diferencia de los grandes medios, nosotros tratamos de publicar un amplio espectro de puntos de vista que cubren ambos lados de una historia determinada". El problema es que 'Zero Hedge' se ha convertido en un sitio de internet influyente y popular. Ocupa el puesto número 54 entre las web de EEUU, y su información económica está entre las diez más influyentes de EEUU. Tienen enfoques contracorriente y han pasado de análisis financieros y de mercados, a incluir informaciones políticas que en general van contra los demócratas. Más de una vez, Donald Trump les ha defendido como cuando Facebook y Twitter prohibieron a 'Zero Hedge' durante una época. Ambas plataformas tuvieron que pedir perdón y admitir de nuevo a esta polémica web.

Algunos signos de sospecha rodean a 'Zero Hedge' desde el principio porque sus artículos están firmados con pseudónimos: Quoth the Raven, 24 Richer, GlobalIntelHub, y el más enigmático de Tyler Durden. Es uno de los personajes de 'El Club de la lucha', la película protagonizada por Brad Pitt basada en un libro de Chuck Palahniuk. Ese tal Durden casi se carga él solito el prestigio de todo un país. En plena crisis de la deuda griega, en 2011, un post colgado en 'Zero Hedge' el viernes 9 de septiembre afirmaba: "Hoy es el día D para los tenedores de bonos de deuda de Grecia. Vencen esta tarde". Ponía toda clase de dudas sobre la operación de vencimiento y sostenía que muchos bancos podrían quedarse con papel griego. Y mencionó lo peor: "Bancarrota, la palabra que no conviene oír a Europa".

Por esa opinión, las bolsas europeas se desplomaron aquel viernes más de un 4% en promedio. El Ibex sufrió una caída del 4,44%. "No es la primera vez que vemos una ola de rumores organizada sobre una quiebra de Grecia", afirmó en un comunicado Evangelos Venizelos, ministro de Finanzas griego, furioso con la versión de 'Zero Hedge'. Por aquel entonces, la web solo tenía 45.000 seguidores en Twitter. Once años después, en 2022, tiene 1,2 millones y es seguida por periodistas de medios influyentes, desde 'The New York Times', hasta 'The Wall Street Journal', en EEUU, y por muchos analistas y periodistas económicos de todo el mundo. "Tras la crisis de 2009, eran una fuente permanente de noticias", dice un periodista español que la sigue desde hace trece años. No se sabe cómo, pero de vez en cuando tiene informaciones bomba, pero también otras que caen como una bomba.

Hace dos años, una información de un post firmado por Tyler Durden provocó que Twitter cerrara temporalmente la cuenta de la plataforma. En un artículo titulado "¿Es este el hombre detrás de la pandemia mundial de coronavirus?", Durden aportó la imagen de un supuesto científico del Instituto de Virología de Wuhan, afirmó que estaba vinculado a la causa del brote y recomendó, usando la jerga de la Mafia, "hacerle una visita". Durden sugería que la pandemia no se había originado por casualidad. La red social del pájaro consideró eso como una acusación muy grave, y bloqueó la cuenta. Para muchos, era una lección que merecía esa web "de noticias falsas". Pero para otros, era una razón de más para seguir a 'Zero Hedge'. En días pasados, Tyler Durden criticó a la prensa norteamericana por alinearse con la estrategia del gobierno de Biden, especialmente cuando el Ejecutivo regó por todos los medios el eslogan de que el ataque ruso a Ucrania era inminente. Pasaron los días y no hubo ataque ruso. Solo escaramuzas.

¿Y de qué pie cojea 'Zero Hedge'? 'Bloomberg', la poderosa agencia de noticias, califica a 'Zero Hedge' como una web "libertaria". Esa palabra no tiene en EEUU la misma connotación que en Europa, pues mientras en el viejo continente significa "anarquista de izquierdas", en el continente americano se interpreta como "individualistas que recelan del gobierno estatalista de Washington y de la izquierda". La agencia de noticias AP califica a la web de conservadora, mientras que Wikipedia la tacha de extrema derecha, relacionado con la Derecha Alternativa (Alt-Right) y grupos conspiracionistas.

'Zero Hedge' publicó en su fundación un 'manifiesto' en el que expresaron su misión: 1.- Ampliar el alcance de la información financiera, económica y política disponible para el público inversionista profesional. 2.- Examinar con escepticismo y, en su caso, atacar la institución fláccida en que se ha convertido el periodismo financiero. 3.- Liberar el conocimiento oprimido. 4.- Proporcionar un análisis no sometido a cualquier restricción política. 5.- Facilitar la incesante búsqueda de libertad de la información.

En el manifiesto, también explicaron por qué escribían escondiéndose en el anonimato: "El anonimato es un escudo contra la tiranía de la mayoría. Por lo tanto, ejemplifica el propósito detrás de la declaración de derechos, y de la Primera Enmienda [libertad de opinión] en particular: proteger a las personas impopulares de las represalias, y sus ideas de la represión, a manos de una sociedad intolerante".

A la hora de dar la batalla, los columnistas de 'Zero Hedge' están en contra de la excesiva deuda de Estados Unidos, del keynesianismo, de la intervención del Estado y de la Teoría Monetaria Moderna. Los defensores de esta teoría, entre los que están Paul Krugman, afirman que no importa lo endeudado que esté EEUU, el país nunca va a caer en la bancarrota. Hasta se han publicado libros como el de Stephanie Kelton ('El mito de la deuda'), donde esta conocida economista norteamericana afirma que EEEUU "nunca podrá quedarse sin dinero y nunca podrá verse obligada a incumplir su deuda". En contraposición, un columnista de 'Zero Hedge' que firma como Quoth The Raven mostraba cómo a medida que ha crecido la deuda, ha crecido el déficit comercial de Estados Unidos, que ya ha sobrepasado los 800.000 millones de dólares. En otro artículo se exponía que la deuda de EEUU ya ha sobrepasado los 30 billones de dólares el pasado 31 de enero.

Fundado en 2009, en plena crisis financiera mundial, el medio destacó pronto por sus acertados y a veces provocadores análisis de los mercados financieros escondidos detrás del seudónimo Tyler Durden. Era un blog abierto, al que no había que suscribirse. Muy pronto pasó a tener un millón de visitas mensuales, y ahora tiene 37 millones mensuales según Similarweb. La web vivía al principio de la publicidad que aparece en sus páginas digitales, y confesó ser rentable. Uno de sus empleados, que ya no trabaja en la empresa, confesó que ganaba 6.000 dólares mensuales y que le daban bonus de 50.000 o más cada año.

Hoy, buena parte de sus contenidos son abiertos, pero tiene una parte premium donde se alojan artículos especiales como el que denunciaba al médico virólogo que originó supuestamente la pandemia. Google Ads bloqueó a 'Zero Hedge' por violar las normas que impiden comentarios racistas o que promuevan el odio y la intolerancia. Se refería a comentarios que aparecían en los foros tras la muerte del afroamericano George Floyd por asfixia. 'Zero Hedge' tuvo que moderar sus comentarios para ser readmitida.

En plena crisis de la deuda griega, un post colgado en 'Zero Hedge' el viernes 9 de septiembre afirmaba: "Hoy es el día D para los tenedores de bonos de deuda de Grecia. Vencen esta tarde".

Luego, PayPal impidió a 'Zero Hedge' usar su plataforma para realizar pagos, de modo que ahora solo acepta suscripciones a su servicio premium pagadas con criptomonedas. Wikipedia ha prohibido que sus informaciones sean usadas como referencia. En 2016, Bloomberg reveló las identidades de sus tres escritores principales: Colin Lokey, que abandonó el blog, Tim Backshall, un estratega de derivados crediticios, y Daniel Ivandjiiski, un exanalista nacido en Bulgaria del que se rumoreaba desde hacía tiempo que estaba detrás del sitio.

Si es verdad que estos analistas y 'Zero Hedge' están haciéndole el juego a Rusia, no les va a ser fácil continuar su trabajo. Jugar a ser enemigo del gobierno de EEUU, el más poderoso del mundo, al final suele saldarse con partidos perdidos. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quiso hacer lo mismo revelando información confidencial de la inteligencia de EEUU. Fue acusado por EEUU y durante años estuvo encerrado en la embajada de Ecuador en Londres. Ahora está en la prisión de Belmarsh, al sur de Londres, esperando su extradición a EEUU. Lo más seguro es que acabe en una celda estadounidense por revelar información que atentaba contra los intereses estratégicos del país norteamericano. Cruzó las líneas rojas, cosa que aún no ha hecho 'Zero Hedge'. Pero eso lo decidirá el gobierno de EEUU.