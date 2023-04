Dónde estamos y qué podemos esperar para finales de abril con los datos actuales.

Empezamos una Semana Santa en la que nos alejaremos durante unos días de la presión de seguir los mercados y los datos económicos, vendrá bien alejarse un poco y esperar que la inestabilidad financiera reciente y la salida de los depósitos de bancos estadounidenses no supongan un menor crecimiento del crédito hasta el punto de llevarnos a una recesión. Y que tampoco se produzca una nueva crisis, por ejemplo, por los préstamos bancarios para el sector inmobiliario comercial y de oficinas en Estados Unidos, donde los vencimientos este año son muy fuertes, de unos 400.000 millones, y donde la refinanciación se complicará por que el precio de los inmuebles está cayendo dado que la demanda final de oficinas no deja de caer como consecuencia del teletrabajo.

En Europa, el crecimiento del consumo fue muy bajo en el último trimestre y es posible que si la confianza no aumenta continúe así. La inflación no deja de bajar, en España ya está en el 3%, y aunque se diga que es por el bajón de los carburantes y de la electricidad, esto es una señal adelantada de la bajada de bienes elaborados y de los servicios, muchos de los cuales son servicios de transporte. Está claro que siguen muy altos los alimentos, pero no es menos cierto que todavía hay una trasmisión de costes y una guerra en uno de los mayores productores de cereales. En cualquier caso los mercados siguen pendientes de las decisiones de los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal, porque saben que si siguen subiendo tipos y hay recesión, históricamente sabemos que las bolsas bajarán, y aunque por ahora se han recuperado del susto de Silicon Valley Bank, su evolución será muy dependiente de si la economía americana entra en recesión.

A pesar de los problemas actuales de estabilidad financiera, mi percepción, después de hablar con alguno de los directores de investigación económica de las 'FED regionales', es que habrá una subida más de 25 puntos básicos en la próxima reunión a pesar de los buenos datos de inflación del pasado viernes, que muestran que la medida de inflación preferida por la FED en estos días, la llamada inflación "supercore" que excluye el gas, la electricidad y la vivienda, se calcula que aumentó un 0,3% , eso equivale a 3,3% anual, y por la tanto la inflación podría aproximarse más rápido al objetivo oficial del 2%.

A diferencia de los bancos centrales que parecen no estar muy preocupados con la recesión, el mercado y los analistas están más negativos en cuanto al crecimiento y más positivos en cuanto al control de la inflación. La posición de consenso se podría definir así:

1º. Se espera una recesión en la economía americana en el segundo semestre de este año.

2º. La FED subirá 25 puntos básicos en la próxima reunión y terminará con su ciclo de subidas de tipos.

3º Por las razones anteriores, la atención está centrada en los datos económicos de EEUU y no tanto en China ni en Europa ni en la geopolítica.

4º. Los analistas esperan que la bolsa que mejor se comporte en abril sea la China.

5º. A pesar de los riesgos financieros, la idea de que habrá poco crecimiento en EEUU lleva a que las expectativas del tipo de cambio euro/dólar sea de ligera apreciación de euro.

6º. Respecto al precio del petróleo y teniendo como precio actual los 80 dólares el barril, la mayoría espera esos niveles a fin de mes, o más alto.

En cuanto a datos de la economía española, no parece que esté mejorando la situación. Así las ventas minoristas de bienes deflactadas moderaron en febrero su crecimiento a 4,0% vs 5,5% previo, y en tasa mensual cayeron -0,3%. La afiliación media de trabajadores autónomos, que evoluciona a la baja desde principios de 2022, en enero y febrero de 2023 registra descensos del -0,1% interanual.

Las sociedades disueltas se están incrementando desde la segunda parte de 2022. En enero de 2023 han aumentado un 21,5% mensual. El crecimiento anual medio en los últimos tres meses es del 20%. Datos más negativos que los referentes a creación de sociedades. Las sociedades creadas en enero de 2023 aumentaron un 14,7% mensual, frente al 21,5% de las disueltas.

Por último, las hipotecas sobre viviendas registraron un buen dato en enero, a pesar de la subida de los tipos, registrando un crecimiento mensual del 24,5% y anual del 2,9%. Hay que tener en cuenta que estos datos llevan un cierto decalaje y aún no reflejan el impacto de las últimas subidas de los tipos de interés.

En conclusión, buenos datos de inflación en España y no tan buenos de actividad, pero recuerden, empezamos Semana Santa y los datos turísticos nos aportarán más conocimiento sobre la senda prevista de la economía española. ¿Cuánto piensan gastar?