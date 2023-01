Desde aproximadamente la segunda mitad de 2022, y con mayor intensidad desde hace un mes, se ha introducido en el argumentario político el mensaje de que el desempleo en España está claramente por debajo de los 3 millones de desempleados. Esté argumento, debería dejar de utilizarse porque los datos oficiales de la encuesta de población activa (EPA) publicados el jueves señalan que hay más de 3 millones de parados; eso sí, muy pocos más: 3.024.000.

El argumento de que el desempleo en España está claramente por debajo de los 3 millones de personas se basa en las cifras del registro de desempleados del SEPE (Ministerio de Trabajo) conocido como paro registrado. La última cifra publicada es de 2.837.653 desempleados y es de este registro y de las cifras que publica de las que quiero hablar. En primer lugar, hay que entender cómo se calcula y después analizar si no sería necesario definirlo mejor para que reflejase más fielmente la realidad del paro.

Este sistema de cálculo es en resumen el siguiente. Para el cálculo del paro registrado siempre se ha partido del total de demandantes de empleo y, a partir de aquí, se han restado ciertos conjuntos de demandantes atendiendo a su situación especial. Entre estos colectivos, se encontraban los afiliados con contrato de fijos-discontinuos que estaban inactivos, que si bien es verdad que mantenían una relación laboral en ese momento, no solo no estaban desempeñando una actividad económica, sino que además podrían estar cobrando una prestación por desempleo, por lo que se les podría considerar a efectos prácticos parados al no generar actividad y consumir recursos de la Seguridad Social.

Estos trabajadores fijos discontinuos inactivos nunca han sido contabilizados como parados, según las definiciones que aparecen publicadas en la página Web del SEPE. Como la cifra de estos contratos era bastante estable hasta 2022, y la proporción de activos e inactivos también era muy estable, pues el problema estaba “encapsulado” y limitado a una subestimación del desempleo, -según nuestros cálculos- de 250.000 desempleados menos en el periodo 2016-1019.

El problema de medición se incrementa porque la reforma laborar en vigor limita los contratos temporales que están desapareciendo; (en diciembre de 2022 había 1,6 millones menos de contratos temporales que en enero) dando paso a contratos indefinidos y a contratos fijos discontinuos y es en este último tipo de contratos donde estaba el problema.

La cifra de fijos discontinuos se ha duplicado en 2022 respecto a 2019. En concreto, antes de la pandemia en diciembre de 2019 había 660.000 contratos de este tipo, y en diciembre de 2022 ya eran 1,4 millones. Y de estos, según las estadísticas, unos 600.000 estaban inactivos este pasado diciembre, y, por lo tanto, se les debería incluir en las cifras del paro registrado.

Resumiendo, y pidiendo perdón por utilizar tantos datos en un artículo: si la estadística incluyera estos inactivos como parados, tendríamos unos 3,44 millones de parados, de los cuales unos 250.000 ya estaban mal contabilizados antes de la reforma laboral, y con la reforma aparecen unos 352.000 más.

No olvidemos que estos 352.000 más son contratos que sustituyen a empleo temporal, y que cuando no estaban trabajando como temporales estaban en los registros de paro. Por lo tanto, cuanto más caigan los contratos temporales y más aumenten los fijos discontinuos inactivos, más estaremos subcalculando el paro registrado.

Utilizar la cifra de 2.837.653 como paro registrado en diciembre de 2022, es una cifra que no refleja la situación y debería ser cambiada a 3.438.511, siempre que aceptemos la mayor: que los fijos discontinuos inactivos son parados. Es cierto, como dice el Gobierno, que ellos no han cambiado la forma de calcular el paro, sencillamente ha aparecido un problema y habrá que solucionarlo.

Probablemente, muchos ya supieran de la existencia de este problema, pero por el bien de la información es bueno dar cifras. Seguro que se cambiarán las definiciones del cálculo del paro registrado para evitar este fallo- esperemos que no lo hagan incluyendo algún método estadístico de corrección estacional que lleve a un número “con cocina distinta”, como está pasando con otras cifras. En cualquier caso, acordemos que tanto las cifras oficiales de la EPA, como las de paro registrado bien contabilizado, no permiten decir que el paro en España esté por debajo de la cifra mágica de los 3 millones utilizada en los discursos políticos sobre el desempleo.

Pero acabemos en positivo, con los datos oficiales EPA del desempleo. Comparando como ha variado el mercado laboral entre el cuarto trimestre de 2019 y 2022, el empleo ha mejorado, alcanzando los 20,5 millones de trabajadores; prácticamente medio millón por encima de los niveles prepandemia. No obstante, si atendemos a las horas semanales efectivas trabajadas por todos los ocupados, podemos ver como se han reducido en 9.764 las horas trabajadas. Vamos, que somos más trabajando, pero trabajamos menos horas. ¿Será verdad?…