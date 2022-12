Mientras las expectativas sobre hasta donde subirán los tipos de interés que descuentan los inversores siguen por debajo de lo estimado por la Reserva Federal estadounidense y la presidenta del BCE sigue hablando de que seguirán subiendo tipos, - yo añadiría que solo si lo suben los americanos-, los datos de inflación en EEUU siguen moderándose; la definición más querida por la Fed, el deflactor del consumo privado ya está en noviembre en el 5,5%. Los mercados descuentan una desaceleración más rápida de la inflación, pero piensan que la política monetaria será muy restrictiva y conducirá a una recesión.

Si vamos a Oriente, en China, fuentes oficiales del gobierno estiman que desde la flexibilización de la política de 'Cero Covid' en los que llevamos de diciembre hay 250 millones de personas que contrajeron el virus, lo que explicaría el colapso de los servicios de salud. En algunos crematorios de Beijing las incineraciones diarias se multiplican por cuatro. En China hay un dato clave para entender la futura inflación en Occidente: las exportaciones no dejan de reducirse porque en los países destinatarios finales, o sea Occidente, o se ha moderado la demanda o los niveles de inventarios de esos productos están en máximos. Un ejemplo, pensemos en la importación de muebles para nuevas viviendas y la caída en las ventas de viviendas en EEUU. En Europa, con la crisis energética, lo único que crece en las importaciones son los aparatos acondicionados con bombas de calor: un 64% en los ocho primeros meses del año.

Esta reducción de demanda, en parte ya consecuencia de las subidas de los tipos de interés, hace disminuir las presiones inflacionistas, los costes de los fletes de contenedores caen del orden del nueve al dos. La subida de los bienes industriales no energéticos se moderará más rápidamente de lo que espera el consenso… la famosa subyacente, vamos. Por todo esto, creo que la inflación en España caerá claramente por debajo del 4% en 2023.

Otra cosa es el PIB español, recientemente bajo la nueva presidencia, el INE nos informa de que no crecimos en el tercer trimestre de 2022, bueno sí, un 0,05: recuerden que si fuese 0,04 se redondearía a cero, y que además el crecimiento se explica por la acumulación de inventarios y por el consumo público, no por el consumo ni por la inversión. Si miramos hacia adelante, es decir, al cuarto trimestre, o sea el actual, vemos como las exportaciones se moderan, por menor demanda china y de los países europeos, y como el consumo continúa moderándose, dado los más recientes indicadores, salvo la venta de coches, todo apunta a una ralentización o estancamiento del crecimiento. Sobre todo con los efectos retrasados de las subidas de tipos de interés. Pero no todo son malas noticias, dada la voracidad recaudatoria, el déficit como porcentaje del PIB se reduce.