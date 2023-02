¿Qué es eso de que la inflación en España ha subido en enero?

Los precios iniciaron una espiral alcista en febrero de 2021, en un primer momento impulsada por las restricciones y cuellos de botella en las cadenas de valor, tanto como consecuencia de las restricciones en las industrias y sobre todo los puertos marítimos por la Covid, como por el fuerte crecimiento de la demanda ante la recuperación en el consumo y la necesidad de reponer inventarios que estaban en mínimos. Esta situación se complicó enormemente con la invasión rusa de Ucrania que afectó a los precios de los productos agrícolas y a los fertilizantes, y después al gas y a la electricidad. Todos estos elementos causantes del aumento de los índices de precios se han moderado, o mejor dicho, se han corregido fuertemente. Esto debería conducir a una reducción de la inflación. Normalmente en menos de 12 meses se debería trasladar a menores precios en los productos de consumo la caída en las restricciones de oferta como las de chips, la caída en el precio del gas y la electricidad, y la corrección en el precio de los fertilizantes y de los cereales.

En este contexto, se habla mucho de que España va muy bien porque tiene la inflación más baja de la zona euro, pero esto no es así cuando se ve con detenimiento. Aunque la inflación interanual en países como Alemania está mucho más alta que en España, no es el caso si la calculamos desde febrero de 2021, cuando comenzaron las presiones inflacionistas en todo el mundo. No olvidemos que controlar la inflación es un objetivo a medio plazo y que la inflación acumulada o media en los dos últimos años es un mejor indicador de las presiones inflacionistas. La inflación acumulada desde el inicio de 2021 hasta enero de 2023 es la misma, un 13%, en España, Alemania y también en la zona euro como un todo, donde Italia está claramente por encima con un 16,5% y Francia por debajo con un 11%.

La única variación ha sido la velocidad de traslación de los shocks, que ha sido más lenta en Alemania que en España. Así desde febrero de 2021 en Europa hay diferencias en la rapidez con la que los shocks se transmiten a la inflación: pensemos en los precios regulados y la velocidad de transmisión a los mismos del shock de precios internacionales; o pensemos en la electricidad en España, donde el PVPC (precio de venta al pequeño consumidor) era la medida utilizada en el IPC, una medida rabiosa de mercado que se dispara con la subida del precio del gas natural en Europa. En otros países los precios de la electricidad solo se modificaban una vez al año, con lo que la transmisión al IPC fue y es más lenta. Por eso no podemos decir que la inflación acumulada en España es mucho más baja que en otros países: es la misma solo que ha sido más volátil.

No podemos presumir de que en España vayamos mejor, pero sí podemos decir que la inflación está bajando en todos los países y que donde subió más rápido, -España- está bajando más deprisa. También es un tema de presentación o de narrativas y de otras cuestiones que analizo en el caso de España. Así, si decimos que la inflación interanual subió desde el 5,7% de diciembre al 5,9% de enero, estamos diciendo que la inflación aumento, pero esto no quiere decir que no esté bajando la inflación, ya que ésta se moderó en dos décimas desde diciembre a enero, lo que ocurre es que esa moderación intermensual fue menor que la de igual periodo hace un año.

Por otra parte, si analizamos otras medidas, la inflación está bajando rápidamente. Así, si tomamos la suma de las inflaciones intermensuales desde agosto, la inflación prácticamente no crece en España. De los últimos 6 meses (ago-ene) la tasa mensual media sería 0,05%, lo que elevado a anual sería solo del 0,6%. Es decir toda la inflación que vemos hoy en la tasa interanual, o casi, se explica por lo ocurrido en los primeros seis meses del año 2022, con tasas intermensuales del 3% en marzo y del 1,9% en junio que son agua pasada y que estadísticamente es muy poco probables que se repitan porque se debieron a la invasión de Ucrania, y al posterior corte total del suministro de gas natural por la tubería submarina Nord Stream . Por lo tanto, salvo 'cisnes negros', la inflación se moderará a partir de marzo de manera sustancial.

Pero es que además este aumento en tasa interanual hasta el 5,9% desde el 5,7% es consecuencia también de los cambios metodológicos introducidos en el IPC. Por destacar el que más efecto tiene porque de no haberse realizado la inflación interanual hubiese bajado cinco décimas hasta el 5,2% en enero de 2023, frente a la cifra oficial de 5,9%, que es la medición del IPC de la electricidad. Las presiones del Ministerio de Economía al INE para introducir los precios de la electricidad de los contratos privados (un 40% del total frente al 60% que suponen los consumidores ligados al PVPC ya que estos últimos seguían la evolución del precio mayorista que no dejaba de subir), se ha traducido en que, en enero del 2023, al tener en cuenta también los contratos libres que no han bajado nada de diciembre a enero, la variación del IPC intermensual de electricidad ha sido del -17,45% frente a una caída del 36,1% del PVPC que debería ser el utilizado. Esto serían como digo 7 décimas menos de inflación.

Está claro que el miedo a que el PVPC siguiera subiendo llevo a este cambio metodológico, que siendo necesario podría haber esperado, porque como dice el INE en su nota metodológica, “ con el objetivo de evitar un sesgo de las tasas anuales debería haber estabilidad en la evolución de los precios en el año anterior y en el año de introducción de la nueva fuente, teniendo más importancia el sesgo en la medición cuanto mayor sean las oscilaciones de precios”, y si ha habido un año de oscilación de precios de la electricidad, este ha sido el 2022.

Por último, también se ha reducido el peso o ponderación de la electricidad en el IPC porque ahora se da prioridad para determinar el peso a los gastos de consumidores, según la contabilidad nacional de 2021 frente a la encuesta de presupuestos familiares que señala un peso mayor. Pues bien, esto también ha hecho que la inflación no se reduzca más, porque podría haber acabado en solo el 5% interanual, está claro que las prisas no son buenas consejeras para tocar el IPC, y menos si son por presiones políticas, que no digo que sea el caso.. aunque lo parece.