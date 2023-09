Es poco frecuente leer que el mejor comportamiento de la economía estadounidense frente a la economía europea se deba a las políticas de apoyo a la reducción de la pobreza durante la pandemia, bajo la presidencia de Trump y continuadas por Biden. Sin embargo, sí que se suele leer que una parte de la inflación y de la rápida recuperación de la crisis de la pandemia se debe a la política fiscal estadounidense. Ambas afirmaciones son equivalentes, pero lo más importante en mi opinión fue la reducción de la pobreza que se alcanzó.

Claramente la economía europea tardo más en recuperarse de la crisis de la pandemia, y una parte de la explicación está en las diferentes políticas fiscales. Es cierto que en 2022 Estados Unidos se vio menos afectado por el shock energético derivado de la invasión de Ucrania, pero no es menos cierto que el consumo americano recuperó su nivel mucho más rápido tras la pandemia. De hecho, la recesión de 2020 que fue la más profunda, fue con mucho la más corta y claramente esto se explica por las políticas de fiscales de reducción de la pobreza de aquel año, si bien muchas de las medidas tomadas no se llegaron a materializar hasta 2021, por retraso en los pagos fiscales. Esto no ocurrió en Europa, donde ante la crisis de la pandemia la respuesta europea como tal se concentró en favorecer la inversión a largo plazo en cambio climático y digitalización, dejando el foco de la protección de los más pobres a cada país miembro.

Realmente es paradójico que el país con menor estado de bienestar de los grandes países de la OCDE fuese el que consiguió los mejores resultados diría que de demanda keynesiana y que al mismo tiempo redujese la pobreza en 2020 y 2021 a los niveles de los países europeos antes de la pandemia por primera vez en su historia.

Sorprendente, ¿no? Fue ese sostén de la demanda a través de ayudas a los más pobres lo que permitió una recuperación rápida. Todas las cifras que mencionaré son del censo americano y de las estadísticas suplementarias de pobreza oficiales de EE.UU. y gran parte de los datos y análisis que aquí se incluyen los he tomado del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP) americano fundado por Robert Greenstein en 1981 para analizar las prioridades del presupuesto federal, con un enfoque particular en cómo las opciones presupuestarias afectan a las personas con bajos ingresos.

Las principales medidas tomadas fueron pagos directos a las personas por debajo de una renta dada, ayudas o créditos fiscales por hijo, que además eran pagadas en su totalidad independientemente de los impuestos pagados, mejoras en los seguros de desempleo y favorecer que no disminuyese el numero de personas con seguros de salud.

Estas medidas hoy ya no están casi ninguna en vigor y las que quedan como las ayudas fiscales por hijo son más reducidas para los que no pagan casi impuestos. A pesar de eso la recuperación de la economía debería permitir que el aumento de la pobreza no sea muy fuerte en 2022, y que los datos de pobreza no vuelvan nunca a los niveles pre crisis.

Para poner números, La asistencia del gobierno en 2020 convirtió lo que habría sido un aumento casi récord de la pobreza ese año en una disminución histórica. Sin considerar la asistencia gubernamental o los impuestos, la proporción de personas en situación de pobreza habría aumentado en 2020 en la segunda cantidad más grande registrada: 8 millones de personas, pero cuando se incluyen la asistencia gubernamental y las políticas fiscales, la proporción de personas con ingresos anuales por debajo de la línea de pobreza cayó en 2020 en 10 millones de personas, la mayor cantidad registrada en datos desde 1967.

La fuerte respuesta política llevó la tasa de pobreza de Estados Unidos en 2020 a su nivel más bajo registrado en datos desde 1967, y luego a un nuevo mínimo histórico de 7.8 por ciento en 2021. Sin considerar la asistencia gubernamental o los impuestos, la pobreza ha mejorado solo modestamente en las últimas cinco décadas, cayendo del 28,0 por ciento al 23,8 por ciento entre 1967 y 2021. Los programas de seguridad económica mantuvieron a 53 millones de personas por encima de la línea de pobreza tanto en 2020 como en 2021.

Pero en mi opinión lo más importante fue la caída de un año en la pobreza infantil que en 2021 fue la mayor de la historia. La tasa en 2021 alcanzó un mínimo histórico de 5.2 por ciento. Sin los apoyos gubernamentales la tasa hubiera sido del 22%. Para entender lo que significa esta cifra, podemos compararlo con los datos de países europeos en años previos a la pandemia. En 2015, la tasa en Alemania fue del 10% en Francia del 12% y en EE. UU fue del 20%., los programas de seguridad económica redujeron la pobreza infantil en un 60 por ciento en 2020 y un 76 por ciento en 2021, ambos máximos históricos con datos que se remontan a 1967.

Y por qué no hablamos de coyuntura económica, pues por que la semana que viene se reúnen los bancos centrales que se tiene que enfrentar con una situación diferente a uno y otro lado del Atlántico. En EE. UU los datos adelantados del sector servicios muestran una gran fortaleza, el consumo interno se desacelera lentamente, y la inflación se modera, sobre todo la subyacente ya que los precios de la gasolina han aumentado.

En Europa, por el contrario, los indicadores adelantados PMI muestran que la economía de la zona euro está en recesión, y todos los últimos datos de coyuntura apuntan en el mismo sentido, la inflación parece bajar más lentamente pero clarísimamente no por exceso de presión de demanda. Así que ya comentaremos que hacen los bancos centrales y sobre todo y más importante, qué ocurrió con la pobreza en EE.UU en 2022. Y ya saben Dios creó a los meteorólogos para que los economistas no nos sintiéramos tan mal con nuestras previsiones.