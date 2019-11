Carta abierta a Pablo Motos: "Fake News" en El Hormiguero

La edición del pasado lunes de El Hormiguero 3.0, el programa de Antena 3 TV, conducido por Pablo Motos, al que asistieron como invitados Ricardo Darín y su hijo, Chino Darín, para promocionar su película 'La Odisea de los Giles', tuvo una audiencia de más de 2 millones de personas y un “share” (o cuota de pantalla) de más del 12% de los hogares que estaban viendo en ese momento la televisión.

Dentro del programa, se incluye una sección titulada “Espía tecnológico” en la que un tal ‘Suko’ (Sergio Gonzalez, que se define en su perfil de Twitter, @sukomedy, como “coordinador de guiones y guionista de “El Hormiguero”, cómico, músico, director y realizador y medio informático) comenta, desde hace poco, noticias sobre el ‘espionaje’ y control al que estamos siendo sometidos a través de la tecnología.

En el programa de este lunes se refirió al “estudio de movilidad” que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística, basado en datos (anonimizados y agregados) de las operadoras de telecomunicaciones, al que ya nos hemos referido. Y no pudo decir más inexactitudes (por no usar otra palabra) en menos tiempo: 6:34 minutos. Recomiendo a los que no lo vieron, que lo vean, para comprobarlo por sí mismos.

“Suko da las claves para evitar que el INE nos espíe”

Ya la entradilla del vídeo se las trae, porque da por hecho que el INE nos “espía”. Cosa que no es cierta, porque, como él mismo reconoce luego, el INE no accede a datos personales de los ciudadanos. Pero dice: “Este mes nos están ‘invadiendo’ mucho con una noticia que, en principio, parece que es de broma, pero que va muy en serio. Y yo la primera vez que la vi me quedé bastante, bastante asustado”.

Y continúa diciendo: “El INE va a rastrear durante 9 meses, una serie de días, a los 50 millones de teléfonos que hay en este país, para saber la localización exacta durante una serie de días en concreto”. Lo cual no sólo es inexacto (porque no se van a rastrear 50 millones de móviles), sino que es falso, porque no va a conocer la ‘localización exacta’ de esos móviles, puesto que son datos ‘agregados’.

Pero lo que ya es de traca es la explicación que da a Pablo Motos, cuando éste le pregunta: “¿Pero no nos tienen que pedir permiso?”. Entonces Suko le explica que “no nos tienen que pedir permiso, ni es ilegal… porque “no se puede ‘determinar’ la ubicación de una persona como un dato personal y, como no es un dato personal la ubicación de una persona, no le afecta la Ley de Protección de Datos”.

Alberto, el abogado de confianza

Ahí ya te quedas ‘ojiplático’. Pero Suko insiste: “Nosotros hemos preguntado esta mañana a un abogado de confianza, que nos ha contestado con un whatsapp, donde nos explicaba perfectamente que es legal lo que están haciendo porque no se identifica a la persona”. El abogado será de toda confianza, pero de Protección de Datos no sabe mucho.

Y remata la faena: “Alberto, este abogado, nos ha enviado el Real Decreto de la Protección de Datos de carácter personal y en el artículo 5.f) dice lo siguiente: que un dato de carácter personal es cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica que asume directamente la conciencia de una persona”. Y ante tamaño despropósito ya no sabes si echarte a reír o a llorar.

Aparte de que lo que le ha enviado Alberto, su abogado de confianza, es el texto del art. 5.f) del Real Decreto (de 2007) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (1999), que está derogada, encima va y le cambia el final y se inventa que dato personal es cualquier información “que asume directamente la conciencia de una persona”.

Datos personales vs. datos estadísticos

¿Pero esto qué es lo que es? Por favor, que alguien me lo explique. Mí no entender. Con lo fácil que es decir: “toda información sobre una persona física identificada o identificable” (art. 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que es la definición y la norma actualmente vigentes en España). Y, por supuesto, están incluidos en ella los ‘datos de localización’, que sí son datos personales.

Por eso Pablo Motos no entendía la explicación de Suko: “Es decir: a ti te identifico con una foto, a ti te identifico con un número de identidad, te identificó con tu voz, pero no soy capaz de identificarte como persona porque estés en un lugar; y ahí es donde está ese hueco (por) donde se han metido y donde hace que esto sea completamente legal”. Pues no, no va a ser por eso…

Los datos de localización sí son ‘datos personales’, tan personales como la foto o el número de identidad o la voz. Y sí sirven para identificar a una persona. Y sí los manejan las operadoras de telecomunicaciones, que saben mucho de nosotros, pero tienen deber de guardar secreto y no los ceden a terceros. Tampoco al INE. Sólo ceden datos anonimizados y agregados: o sea, ‘estadísticos’. No personales.

¿Desinformación o Divulgación?

Más allá de este desafortunado episodio (que sería anecdótico, si no fuera porque se suma a la oleada de ‘desinformación’ que ha habido sobre el estudio del INE y, en general, sobre los proyectos de Big Data), cabe reflexionar sobre qué estamos haciendo mal para que, en un programa de televisión de máxima audiencia como 'El Hormiguero', se estén difundiendo tales barbaridades.

¿De qué se trata?, ¿de asustar? Ya sabemos que lo que funciona en televisión es el conflicto y que las ‘malas noticias’ y las que apelan a los miedos irracionales dan más audiencia que las buenas y que hacer pedagogía. Pero es una pena que un programa de entretenimiento con tanta audiencia como 'El Hormiguero' se dedique a la difusión de “fake news” (o desinformación), en vez de a la divulgación.

Por eso, acabo haciendo, desde este humilde rincón, una petición a Pablo Motos: que aproveche el programa para hablar de los retos tecnológicos y, también, de los riesgos tecnológicos, pero no ceda a la tentación de ‘meter miedo por meter miedo’, aunque sea más rentable en términos de audiencia. Y, sobre todo, que, por favor, cuando hable de estos temas, lo haga gente que sepa. Nos jugamos mucho.