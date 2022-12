Esta semana hemos sabido que la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española, ha elegido como palabra(s) o expresión del 2022: ‘inteligencia artificial’. Pero creo que la mayoría de la gente no es que no sepa qué es la ‘inteligencia artificial’, sino que tampoco sabe qué es la ‘inteligencia’, a secas o humana (lo de ‘artificial’ es más fácil e intuitivo).

Dice el Diccionario de la Lengua Española de la RAE que ‘inteligencia’ deriva del latín ‘intelligentia’ y que es la “capacidad de entender o comprender”. Y que la ‘inteligencia artificial’ (en informática) es la “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”.

Pero una breve investigación etimológica del término ‘inteligencia’ puede que nos aporte algunas pistas más sobre su sentido original y su evolución posterior. Según el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, del catalán Joan Corominas, el sustantivo latino ‘intelligentia’ proviene del participio presente (activo) ‘intelligens’ del verbo ‘intelligere’, que, a su vez, deriva de ‘inter’+‘legere’.

‘Legere’ significaba, en origen, ‘coger, escoger’ y de ahí provienen ‘seleccionar’, ‘coleccionar’ o ‘recolectar’ (el fruto maduro, en una sociedad primitiva agrícola). E ‘inter’ es la preposición ‘entre’. Por lo que el verbo ‘inter’+’legere’ significaría ‘escoger entre’ (varias opciones). La persona inteligente es la que, entre varias opciones, sabe escoger la mejor, porque es la que sabe o entiende de un tema.

Pero hay otra posible explicación etimológica que, a mí personalmente, me gusta mucho y que no es contradictoria con la anterior, sino que la complementa bien. ‘Legere’ también significa ‘leer’ e ‘inter’+’legere’ sería la capacidad de ‘leer entre’ (líneas). Y, efectivamente, la persona inteligente es la que es capaz de ver cosas que otros no ven y eso le ayuda a escoger la mejor opción entre varias posibles.

2022, el año de la Inteligencia Artificial

Dicen muchos, no sólo la FundéuRAE, que 2022 ha sido el año de la inteligencia artificial. Aunque más exacto sería decir que ha sido el año en que ha ‘explotado’ (se ha producido un auténtico boom) o se ha popularizado la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial existe desde el año 1956, en que acuñó el término el informático estadounidense John McCarthy, en la Conferencia de Dartmouth.

Gran parte del mérito de la popularización de la inteligencia artificial en el 2022 la han tenido empresas como OpenAI, que se autodefine como “una empresa de investigación e implementación de la Inteligencia Artificial General (sistemas altamente autónomos que superan a los humanos en el trabajo económicamente más valioso), cuya misión es asegurar que beneficie a toda la humanidad”.

“La organización, sin fines de lucro, fue creada en 2015 y tiene como objetivo ‘colaborar libremente’ con otras instituciones e investigadores al hacer sus patentes e investigaciones abiertas al público. Los fundadores (notablemente, Elon Musk y Sam Altman) están motivados en parte por las preocupaciones sobre el riesgo existencial de la inteligencia artificial general”.

En junio de 2018 OpenAI presentó GPT (Generative Pre-trained Transformer), “un modelo de lenguaje ‘autorregresivo’ que emplea aprendizaje profundo para producir textos que simulan la redacción humana”. En mayo de 2020 abrieron al público la 3ª versión: GPT-3, y en noviembre de 2022, la aplicación chatGPT, que interactúa de forma conversacional y ha causado una auténtica sensación.

En enero de 2021, OpenAI presentó DALL·E (un nombre entre WALL-e y Dalí). “un sistema de IA que crea imágenes realistas a partir de una descripción en lenguaje natural”. Un año después, en abril de 2022, lanzó DALL·E 2, una nueva versión que genera imágenes más realistas y precisas con una resolución cuatro veces mayor y está disponible en versión beta, con ‘mitigaciones de seguridad’.

2023 será un año aún más inteligente

Pero OpenAI no es la única empresa ni institución que está haciendo grandes cosas en inteligencia artificial y 2023 será, sin duda, un año aún más inteligente que el 2022. Porque esto no ha hecho más que empezar. La IA está en pañales y Sam Altman, CEO de OpenAI, anticipó que en el futuro vendrán tecnologías de inteligencia artificial que harán parecer a ChatGPT como un ‘juguete aburrido’.

La Unión Europea tiene su propia Estrategia y Enfoque y Plan Coordinado sobre Inteligencia Artificial, basado en excelencia y la confianza, dentro del cual se está tramitando una propuesta de Reglamento sobre Inteligencia Artificial, que aborda los riesgos para los derechos fundamentales y la seguridad de los usos de la IA y que, probablemente, se apruebe durante la Presidencia española de la UE.

En España, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha diseñado una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), entre cuyas líneas de trabajo para 2023 está la realización de un primer piloto del sandbox de regulación de la IA en la UE y la puesta en marcha de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (en A Coruña) y de 32 cátedras de IA.

Así que preparémonos todos para usar en el nuevo año la Inteligencia Artificial, que no sólo tiene riesgos (que, sin duda, los tiene, tanto jurídicos como éticos, que hay que supervisar), sino que también nos ofrece grandes oportunidades. Lo más inteligente es combinar la inteligencia humana con la artificial para elegir, entre varias opciones, la mejor, gracias a que un experto sabe leer entre líneas.

Sólo me queda desearos, amigos lectores, que tengáis un muy Feliz Año Nuevo. Y, como lo más inteligente que puede hacer un ser humano es intentar ser feliz y hacer felices a los que nos rodean, pues para eso hemos venido a este mundo, os deseo un Año Nuevo muy inteligente: que sepáis leer entre líneas, elijáis entre varias opciones la mejor, toméis buenas decisiones e intentéis ser felices.