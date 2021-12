Se crea la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Natural.

Supongo que el titular habrá chocado a algunos y que muchos otros habrán leído ‘Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial’, porque el cerebro suele leer en modo ‘autocompletar’ y muchas veces ‘rellena’ las frases con las palabras que esperamos encontrar. Pero he introducido este ‘pequeño’ cambio con toda la intención, porque sobre él quiero basar la reflexión de esta semana.

Ley de Presupuestos para 2022

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, aprobada el 28 de diciembre, como si de una inocentada se tratase, y publicada en el BOE del día siguiente, incluye entre sus numerosas Disposiciones Adicionales, la nº 130: “Creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial”, que establece lo siguiente:

En primer lugar, autoriza al Gobierno a impulsar una Ley para la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, configurada como Agencia Estatal dotada de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, con potestad administrativa y que actuará con plena independencia orgánica y funcional y de forma objetiva, transparente e imparcial.

Se encontrará adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y se regirá por lo establecido en su estatuto orgánico y por lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Es decir, realmente no se crea por la Ley de Presupuestos, sino que se autoriza al Gobierno a impulsar su creación.

Funciones

En segundo lugar, dice que el objetivo de la Agencia es llevar a cabo “medidas destinadas a la minimización de riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial”. Lo cual parece un objetivo muy ambicioso, porque son incontables los posibles usos de la IA:

Aclara la Ley que “Estas medidas incluirán actuaciones propias, actuaciones en coordinación con otras autoridades competentes, cuando sea aplicable, y actuaciones de apoyo a entidades privadas”. Y ya ha avanzado la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en alguna entrevista que la idea es crear unos espacios de colaboración público-privada (sandboxes).

Por último, también se le encarga a la nueva Agencia el desarrollo, supervisión y seguimiento de los proyectos enmarcados dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, así como aquellos impulsados por la Unión Europea, en particular los relativos al desarrollo normativo sobre inteligencia artificial y sus posibles usos (en especial, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial).

Felicitación y reflexión

Aunque habrá que esperar a ver la Ley por la que se cree la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, creo que hay que felicitarse por la noticia, porque, sin duda, el buen uso de la Inteligencia Artificial es uno de los retos que tenemos por delante. No en un futuro a medio o largo plazo, sino en el presente. Las decisiones que se tomen -o que no se tomen- ahora condicionarán el futuro.

Pero, al mismo tiempo, hay que empezar a pensar en la Ley de creación de dicha Agencia y en su Estatuto, porque una buena orientación desde el principio puede ayudar -y mucho- al desarrollo de proyectos de Inteligencia Artificial en España, y una mala orientación estratégica, desde el miedo o la desconfianza, pueden suponer un ‘corsé’ o un ‘palo en las ruedas’ de esos mismos proyectos.

Por eso, conviene reflexionar desde ahora sobre qué tipo de supervisión quiere hacerse de los posibles usos de la Inteligencia Artificial: ¿una supervisión ética?, ¿qué ética?, ¿jurídica?, ¿de seguridad?, ¿todas ellas? La Ley habla de “medidas destinadas a la minimización de riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales”.

Cumplimiento normativo

¿Es concebible una Agencia Española para la supervisión de las decisiones humanas? Porque no olvidemos que la Inteligencia Artificial no deja de ser una herramienta que se limita a hacer lo que unos humanos le han dicho que haga. Igual que no sería concebible un Reglamento europeo de Inteligencia Natural, que regule todo lo que pueden hacer los seres humanos; en especial, lo malo.

Y mucho menos concebible sería una Agencia Española de Supervisión Ética de las decisiones humanas, porque la única supervisión y examen que cabe hacer en un Estado de Derecho es el cumplimiento normativo en cada área de actividad económica y social; y, en todo caso, la supervisión del respeto de los Derechos Fundamentales reconocidos y garantizados en nuestra Constitución.

La futura Agencia puede ser una gran herramienta para ayudar al cumplimento normativo en los distintos usos concretos de la Inteligencia Artificial, pero debe hacerse en positivo, y no con una actitud de miedo o de desconfianza hacia ella. Que los posibles malos usos de la Inteligencia Artificial, que, sin duda, hay que vigilar e intentar evitar, no hagan que nos perdamos los buenos usos de ella.