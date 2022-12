El Consejo, el Parlamento y la Comisión firmaron ayer la “Declaración europea sobre derechos y principios digitales para la década digital”, para promover un camino europeo para una transformación digital inclusiva, justa, segura y sostenible, construido sobre los valores y derechos fundamentales de la UE y poniendo a las personas en el centro.

Esta Declaración europea está, en buena parte, inspirada en la Carta española de Derechos Digitales, que se aprobó el 14 de julio de 2021; es decir, hace casi un año y medio. Lo que viene a confirmar la posición de vanguardia de España en el reconocimiento y garantía, no tanto, de unos nuevos derechos digitales, como de los derechos fundamentales ‘de toda la vida’ en el entorno digital.

A falta de un análisis más exhaustivo, para el que esta columna se queda corta, quisiera hacer algunas reflexiones, a vuela pluma, sobre la Declaración europea, especialmente sobre el pomposo lenguaje y los adjetivos que se utilizan en ella, así como una somera comparación con la Carta española, para indicar algunas diferencias entre una y otra, más que extenderme en las coincidencias.

Empezando por las coincidencias, la Declaración europea tiene seis capítulos; el mismo número que la Carta española, pero con diferentes títulos y contenidos. La Declaración europea tiene 24 apartados, frente a los 26 de la Carta española. Y la Declaración europea tiene 2.176 palabras (sin contar el Preámbulo), frente a la Carta española, que tiene 6.170 palabras; mucho más desarrollada.

En cuanto al contenido, la gran diferencia radica en que la Carta europea no se limita a enunciar unos derechos y principios digitales, sino que incluye una serie de compromisos, frente a la Carta española, que habla de garantías y eficacia. Pero me gustaría detenerme un momento en el realismo de esos compromisos; especialmente, respecto a la Protección de Datos y la Inteligencia Artificial.

¿Realmente tenemos un ‘control efectivo’ sobre nuestros datos?

Dentro del Capítulo V. ‘Seguridad, protección y empoderamiento’, la sección 2ª se refiere a la ‘Privacidad y control individual sobre los datos’ y en ella se incluye un apartado 17 (más que ‘artículo’, porque no se trata de un texto normativo), que viene a repetir, más o menos, lo que dicen los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que sí es un texto normativo):

“17. Toda persona tiene derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Este último derecho incluye el control por parte de las personas sobre cómo se utilizan sus datos personales y con quién se comparten”. Y más abajo se dice: “Nos comprometemos a garantizar que todos tengan un control efectivo de sus datos personales y no personales”...

La pregunta que me asalta es: ¿se puede comprometer la UE a garantizar que todos tengamos un control efectivo de nuestros datos personales? O, más bien, por mucho que se comprometa (cosa que puede hacer y hace), ¿puede cumplir ese compromiso? No lo creo, porque simplemente es imposible. Ni la UE ni nadie puede cumplirlo, porque sencillamente no tenemos el control de nuestros datos.

Una cosa es reconocer y proclamar el derecho a la protección de nuestros datos personales contra las vulneraciones que se puedan cometer en su tratamiento y otra cosa es asegurar el control efectivo de esos datos personales. Justamente, el derecho a la protección de datos personales para perseguir sus vulneraciones surge de la constatación de que, en realidad, no tenemos el control sobre ellos.

Pero más sorprende todavía que el compromiso de la UE llega a “garantizar que todos los ciudadanos tengan un control efectivo de ‘sus’ datos no personales”. ¿Pero qué datos son esos? Si no son datos personales, no son ‘suyos’ de nadie, en el sentido del derecho fundamental a la protección de datos. Como mucho, puede existir un derecho “sui generis”, como sucede con las bases de datos.

La seguridad de la Inteligencia artificial y el respeto de nuestros derechos

El Capítulo III: ‘Libertad de elección’, tiene una única sección, que se refiere a las ‘Interacciones con algoritmos y sistemas de inteligencia artificial’. Dentro de ella, el apartado 9 dice: “Todos deben estar facultados para beneficiarse de las ventajas de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, lo que incluye poder tomar sus propias decisiones, informadas, en el entorno digital”.

Hay que reconocer que este apartado supone un avance o, al menos, un cambio de perspectiva (hacia un punto de vista más positivo) en el tratamiento que hace de la Inteligencia Artificial respecto de la Carta española de Derechos Digitales, en cuyo apartado XXV fuimos demasiado temerosos o precavidos, al hablar de ‘los derechos ‘ante’ la inteligencia artificial’ y no del ‘derecho y deber de usarla’.

La Declaración europea también proclama que, “al mismo tiempo, todos deben estar protegidos contra riesgos y daños a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales” que puede causar la IA. Y se compromete luego a “garantizar que la inteligencia artificial y los sistemas digitales sean, en todo momento, seguros y se utilicen con pleno respeto de los derechos fundamentales”.

Cuidado con los adjetivos. Una cosa es que una Declaración de Derechos sea ‘aspiracional’ y otra cosa es comprometerse a algo que no se puede cumplir. Me parece que aquí la UE ‘se viene arriba’ y nos vende una seguridad al 100% que, simplemente, no existe. Ni en el entorno físico ni en el entorno digital y aún menos en el uso de la Inteligencia Artificial, que está dando sus primeros pasos.

¿Cómo puede la UE comprometerse a garantizar que la inteligencia artificial y los sistemas digitales sean, en TODO momento, seguros y que se utilicen con PLENO respeto de los derechos fundamentales? ¿No sería más realista hablar de una seguridad tecnológica ‘razonable’ y de las garantías jurídicas previstas para cuando se violen nuestros derechos? (porque violar, se violarán).