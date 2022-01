Los Reyes Magos te han traído Titanio para este año

Cuenta el Evangelio de San Mateo: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle”. (…) Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra”. “Los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo (Rávena), del siglo VI d. C., en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa con sus nombres escritos encima y representando distintas edades”. Pero los tres eran de tez blanca”. (Wikipedia)

“Aún tendrían que pasar varios siglos, hasta el siglo XV d. C., para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes, además de representar las edades, representen las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos”. A los que, a veces, se suman personajes locales, como el Mago Chalupa en Ponferrada (El Bierzo).

Oro, incienso y mirra

Según la tradición cristiana, “El porqué de cada regalo tiene su explicación. Para los cristianos tienen un significado y un sentido especial, porque nos hablan directamente de Jesús”. “Es habitual creer que el orden de los regalos (oro, incienso y mirra) es el mismo que con el que nombramos normalmente a Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar), pero en realidad fue Baltasar quien lo agasajó con el metal precioso”.

“Baltasar entregó el preciado oro a Jesús ya que éste era considerado el «Rey de Reyes» y ese presente era el que estaba destinado para los monarcas y altos dignatarios”. “Gaspar obsequió al Mesías con incienso, pues se trataba del «hijo de Dios» y a las divinidades se les rendía culto en los altares quemando incienso. Por tanto, es una prueba de la divinidad de Cristo”. “Melchor ofreció la mirra por que Jesús era hombre y como tal moriría joven, siendo necesaria esa resina para que su madre (María) pudiese ungir el cuerpo sin vida cuando llegase el momento del deceso”.

Regalos actuales

“En España a partir del siglo XIX se inició la tradición de convertir la noche de Reyes en una fiesta infantil con regalos para los niños. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de cultura hispana”.

“Días antes, los niños deben escribir una carta, en la que enumeran los regalos que desean y aducen los méritos que han hecho a lo largo del año para ser merecedores de tales obsequios”. Lo cual comprueban los Reyes Magos, que para eso son Magos, aunque, no obstante, plantea algunas dudas sobre la licitud de dicho tratamiento, según la normativa de Protección de Datos.

“A la mañana siguiente, en caso de haberse portado bien durante el pasado año, se encontrarán allí los regalos anhelados; por el contrario, en caso de haberse portado regular, hallarán carbón dulce en su lugar (un dulce de feo aspecto, pero golosina, al fin y al cabo) y, por último, en caso de haberse portado mal, pueden encontrar directamente carbón”.

Titanio

En mi carta a los Reyes Magos de este año, no he pedido para ti, amigo lector, oro, incienso y mirra (porque no eres Rey, ni Dios, ni espero que te mueras), ni cosas materiales (sinceramente, creo que tenemos más de lo que necesitamos), ni tampoco creo que, con el par de años de pandemia que llevamos, merezcas carbón (porque hemos tenido todos demasiadas malas noticias y sufrimientos).

Les he pedido que este año te traigan Titanio, porque su número atómico es el 22 (como el año que comienza) y es un metal de gran dureza y resistencia, que puede formar aleaciones con otros elementos. Eso mismo te deseo para el 2022: una gran dureza y resistencia ante las adversidades que aún debemos afrontar, que te quieras más a Ti, y que formes aleaciones con otros elementos.

Y, para terminar, te regalo una canción, que te sirva de Banda Sonora Original de tu vida en los (esperemos que pocos) malos momentos del año que comienza: Titanium (2011), de David David Guetta, con la cantante Sia; cuyo estribillo dice: “Soy antibalas, no tengo nada que perder. Dispara, dispara. Rebotan. Apunta (mejor), dispara, dispara. Me derribas, pero no me caeré. Soy de titanio”.