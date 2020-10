¡Me han estafado por internet!

Sí, a mí, que -se supone- soy un experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital (con casi 30 años de experiencia), que doy consejos de ciberseguridad y que siempre digo que “lo que en internet parece raro ES raro”.

Pues bien, no lo vi venir. Está tan bien hecha la página web y la publicidad, que no sospeché. Y eso que siempre busco en internet opiniones de otros usuarios, por si hay quejas. Pero no las encontré. Sólo recomendaciones.

Por eso, una vez asumido que me han engañado (la cara de pendejo, como dicen en México, me durará algún tiempo), sólo me queda escribir este artículo como desahogo y como ‘aviso a navegantes’, para que no caigan otros.

Hazteamarillo.com

Resulta que a mis hijos les gustan mucho los Simpson, vi la insistente publicidad de uno de los muchos servicios que hacen caricaturas imitando el estilo de estos dibujos animados, y encargué una de toda la familia, con su marco y todo.

Como se puede comprobar, la web está muy trabajada (es muy creíble) e incluye reseñas de supuestos clientes satisfechos, con ejemplos de las obras realizadas. Y en redes sociales difunden alegres vídeos de su recepción (eso sí, en EEUU).

Prometen enviarte un boceto en 7 días y el producto en 20, pero pasa el tiempo y, cuando escribes reclamando el dibujo, no te contestan o te dan vagas excusas, hasta que empiezas a sospechar que has sido víctima de una estafa por internet.

La única forma de ponerse en contacto con ellos es a través de un formulario y de un correo (contact@hazteamarillo.com). No ponen dirección en los términos y condiciones ni en la política de privacidad ni tienen cuenta en Twitter.

El registro del nombre de dominio es relativamente reciente (17/01/2020) a través de 1&1 IONOS, utilizan una plataforma de comercio electrónico (shopify.com) y la calificación de la confianza digital del sitio es muy baja (scamdoc.com.es).

Qué hacer

Puesto en contacto con la plataforma de comercio electrónico @ShopifySupport, no se responsabiliza de nada. Se puede mandar un correo al servicio de correo y hosting que usan (abuse@ionos.com) para, al menos, avisar del fraude.

Se puede uno poner en contacto con el banco o el medio de pago y enviar toda la documentación de la transacción, para que la investiguen e intentar anularla, aunque no se trata de un cargo incorrecto, sino de una entrega no realizada.

Por último, se puede denunciar ante la policía, pero el número de denuncias por estafa a través de internet es muy elevado y, si se ha realizado por profesionales y desde fuera de España, es muy difícil que se recupere el dinero.

Ciberdelitos y estafas por internet

Según el último 'Estudio sobre la cibercriminalidad en España' (relativo a 2019) del Ministerio del Interior, en nuestro país se produjeron el año pasado un total de 218.302 ciberdelitos conocidos (aparte de la cifra negra de los no conocidos).

De dicha cifra, tan sólo se esclarecieron 30.841 ciberdelitos (es decir, el 14%) y sólo se produjeron 8.914 detenciones y puestas a disposición judicial de investigados (es decir, el 4% de los hechos conocidos).

Pero, si miramos los datos de actividad del Ministerio Fiscal por especialidades, el número de sentencias condenatorias fue de 1.721 (es decir, sólo el 0,8% del total de los ciberdelitos que se llegan a conocer por la policía).

Si nos fijamos concretamente en las estafas por internet (fraudes informáticos), vemos en el estudio del Ministerio del Interior que en 2019 se tuvo conocimiento de 192.375 (es decir, el 88,1% del total de los ciberdelitos).

Y de esa cifra, según los datos de la Fiscalía, se incoaron 8.611 procedimientos judiciales y se produjeron 738 sentencias condenatorias (es decir, sólo el 0,4% del total de las “ciberestafas” conocidas).

Conclusiones

1. La cifra negra de ciberdelitos, en general, y estafas por internet, en particular, que la policía no llega a conocer (porque no se denuncian) es mucho mayor que la de ciberdelitos y ciberfraudes conocidos.

2. La cifra conocida de ciberdelitos, en general, y ciberfraudes, en particular, no para de crecer año a año (los ciberdelitos, en general, crecieron un 35,8% respecto a 2018 y las estafas por internet, en particular, un 40,8%).

3. En España la impunidad de los ciberdelitos, en general, es de más del 99% y la de las estafas por internet, en particular, es de más del 99,5%, porque la ciberdelincuencia es cada vez más profesional e internacional.

4. Sólo queda, pues, tener mucho cuidado con las webs con las que se realiza algún tipo de transacción y asegurarse, antes, de que son sitios de confianza, revisar bien su aviso legal y confirmar sus datos de contacto.

5. Aún así, si uno es víctima de una ciberestafa y ha dado los datos de la tarjeta de crédito, lo mejor es anular ésta, porque el dinero estafado es muy difícil de recuperar, pero al menos evitaremos nuevos cargos delictivos.