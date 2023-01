El pasado 17 de enero, se cumplieron 50 años de la muerte del escultor Juan Bautista Adsuara Ramos (Castellón de la Plana, 31 de julio de 1893 - 17 de enero de 1973), que era primo lejano de mi abuelo, pero que coincidió con él en Madrid, desde que en 1907 consiguió una beca de la Diputación de Castellón para poder ir a estudiar a la Escuela de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Me consta, por su familia más directa, que se ha intentado hacerle un homenaje en las instancias provinciales oficiales (en la Diputación Provincial de Castellón o el Museo de Bellas Artes de Castellón), pero parece que, al menos por ahora, dicha petición no ha tenido respuesta. Esperemos que, a lo largo de este año, haya un hueco en la agenda para reconocer la figura de este ilustre castellonés.

Pero, como quiera que mi familia somos los únicos Adsuaras en Madrid, siempre me he sentido un poco ‘custodio’ del amplio legado que dejó mi tío abuelo aquí. Y, por eso, quisiera hacerle mi particular homenaje, proponiendo, a quien quiera conocer algunas de sus monumentales obras, un agradable paseo por las calles de la capital, de unos 5 kilómetros, que se puede realizar en poco más de 1 hora.

1. Iglesia del Espíritu Santo (Calle de Serrano, 125)

Suyos son: el relieve de un ángel de la fachada norte y, en el interior, los relieves del frontal del altar mayor, el presbiterio, el púlpito, el sagrario, los confesionarios y las imágenes de San Isidoro y de San Alberto Magno.

2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Calle de Serrano, 117)

El hall del edificio principal del CSIC está presidido por un imponente bronce de Juan Adsuara, que es una alegoría de La Investigación y que, como otras obras suyas, lleva su firma, en mayúsculas, en la parte de atrás de la base.

3. Edificio Abanca (Paseo de Recoletos, 4)

Era el antiguo edificio de la compañía bilbaína Seguros La Aurora. Lo alquiló en 1919 y encargó en 1920 a Juan Adsuara una cuádriga de bronce para instalarla sobre la cúpula; representa a la diosa Aurora conduciendo el carro del sol.

4. Antiguo Banco de Vizcaya (Calle de Alcalá, 45)

Actualmente es un edificio del Ayuntamiento de Madrid que alberga la Oficina de Atención Integral al Contribuyente. Dos relieves de figuras aladas (de Art Decó) que adornan los ángulos superiores de la fachada son de Juan Adsuara.

5. Círculo de Bellas Artes (Calle de Alcalá, 42)

Los relieves de la fachada del Círculo de Bellas Artes también son suyos, aunque los empezó su amigo José Capuz. Tras la muerte de éste en 1964, Juan Adsuara los finalizaría, entregando el dinero que obtuvo por ello a la viuda de su amigo.

6. Ministerio de Educación (Calle de Alcalá, 34)

La fachada del Ministerio de Educación está decorada con dos alegorías de las Artes y las Ciencias, que Juan Adsuara realizó en 1929, tras ganar un concurso público, y que le valió ese mismo año el Premio Nacional de Escultura.

7. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Calle de Alcalá, 13)

En el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se conserva una delicada estatua, que representa a Eva con una mazana sobre su cabeza, que donó con motivo de su ingreso como Académico en 1947.

8. Jardines de Sabatini (Calle de Bailén, 2)

Nuestro paseo termina en los jardines de Sabatini, junto al Palacio Real, donde se erige una estatua de Carlos III que Juan Bautista Adsuara realiza, en 1965, por encargo del Ayuntamiento de Madrid.

9. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Calle de Santa Isabel, 52)

Fuera de nuestro paseo, hay que consignar el Museo Reina Sofía, enfrente de donde tuvo su estudio Juan Adsuara (Calle de Sánchez Bustillo, 3) que contiene en sus fondos obras del escultor, pero que aún no han sido expuestas.

10. Museo Nacional del Prado (Calle de Ruiz de Alarcón, 23)

Pero el mayor legado de Juan Adsuara a Madrid no es una de sus grandes obras, sino su participación en la salvación, primero, y la devolución posterior del tesoro del Museo del Prado, en un peligroso viaje de ida y vuelta a Ginebra.

De él dijo Fernando Álvarez de Sotomayor, como Director del Museo del Prado: “No olvidare nunca su trabajo y desvelo para devolver a España su tesoro de arte depositado en Ginebra, colaborando conmigo durante varios meses”.

Sólo por ello, aparte de la copiosa obra dispersa por toda España (especialmente en Castellón) y de los méritos artísticos de un brillante escultor, cuya carrera se vio interrumpida por la Guerra Civil, creo que bien merece un reconocimiento.