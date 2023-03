No sé si te habrás enterado de que el pasado 23 de febrero la Comisión europea lanzó una consulta pública, que durará hasta el 19 de mayo, sobre "el futuro del sector de las comunicaciones electrónicas y su infraestructura", "para recopilar opiniones -dice- sobre los desarrollos potenciales del sector de la conectividad y su infraestructura” y “sobre el cambiante panorama tecnológico y de mercado".

Digo que no sé si te habrás enterado (lo más probable es que no), porque parece una aburrida noticia técnica sobre el sector de las telecomunicaciones, que sólo puede interesar a los ingenieros y empresas del sector. Pero nada más lejos de la realidad. Es una consulta pública que abre un proceso de reflexión y cambios regulatorios que vienen reclamándose y preparándose ya desde hace tiempo.

Y esos cambios regulatorios del mercado de la conectividad van a influir no sólo en las empresas de telecomunicaciones o de las comunicaciones electrónicas, sino también en las grandes empresas de internet que prestan sus servicios ‘por encima’ de esas redes, llamadas OTT (Over The Top), y que originan el 60% del tráfico y, por eso, se las llama también LTO (Grandes Originadores de Tráfico).

Hablando en plata

Para entendernos: lo que pretenden las operadoras de telecomunicaciones o empresas de conectividad a internet -desde hace tiempo- es que las empresas de servicios y contenidos (Netflix, Google, Meta, Amazon, etc.), que cada vez requieren y utilizan más espacio en las infraestructuras de aquellas, contribuyan a pagar parte de las necesarias inversiones, ya que se benefician de aquéllas.

Telefónica, que lidera esta histórica reclamación, ya ha dicho públicamente que: "La UE debe garantizar que los Grandes Originadores de Tráfico (LTO) tengan la obligación de sentarse, negociar y llegar a acuerdos sobre un precio justo y proporcionado por los servicios prestados; lo que permitirá a los operadores de red invertir más en infraestructura digital".

Y te preguntarás: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Es la típica pelea entre dos sectores que se necesitan mutuamente y que están condenados a entenderse. Y tienes razón. Pero en esta pelea se olvida a un tercer protagonista importante: a ti, al usuario, que ya pagas por la conectividad y los servicios. Y, si las telecos obligan a las OTT o LTO a pagarles un ‘peaje’, éstas lo repercutirán sobre ti.

Conectividad Gigabit

La consulta pública "también aborda los tipos de infraestructura y la cantidad de inversiones que Europa necesita para liderar la transformación digital en los próximos años". Por eso, la Comisión Europea la presentó dentro de un conjunto de acciones destinadas a hacer que la conectividad Gigabit esté disponible para todos los ciudadanos y empresas de la UE para 2030.

El paquete incluye una propuesta de 'Ley de Infraestructura Gigabit', con nuevas reglas para permitir un despliegue más rápido, más barato y más efectivo de las redes Gigabit en toda la UE y un borrador de Recomendación Gigabit, para las autoridades reguladoras nacionales sobre las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones de los operadores con un poder de mercado significativo.

La necesidad de esta conectividad Gigabit se justifica en la consulta pública: "Los mercados digitales y, en particular, los mercados de conectividad se enfrentan a desarrollos tecnológicos y de mercado transformadores. Estos incluyen el almacenamiento de datos en la nube, la transición a la computación perimetral, la usabilidad del Metaverso, la inteligencia artificial, la realidad virtual y más".

Partes interesadas y actores que se benefician

Dice la introducción: "La consulta exploratoria es parte de un diálogo abierto con todas las partes interesadas sobre la necesidad potencial de que todos los actores que se benefician de la transformación digital contribuyan de manera justa a las inversiones requeridas". Y no se sabe muy bien si se refiere sólo a las grandes empresas de internet (OTT o LTO) o también a nosotros, los usuarios.

"La consulta está abierta a todas las partes interesadas durante 12 semanas. Basándose en el resultado de la consulta, la Comisión considerará las acciones más apropiadas para el futuro del sector de las comunicaciones electrónicas. Todas las empresas, organizaciones o personas interesadas están invitadas a completar la encuesta". Así que los usuarios también podemos participar.

Hasta ahora ha habido un intenso diálogo de la Comisión europea (liderado por el Comisario de Mercado Interior) con las operadoras de telecomunicaciones y, menos intenso, con las grandes empresas de internet, que juegan fuera de casa. Esperamos que también haya un diálogo y debate público con una tercera parte muy interesada: los usuarios, que no somos unos meros convidados de piedra.