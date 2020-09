A solas con Chenoa de concierto

La vida no se para, ni siquiera en momentos de incertidumbre como los que vivimos. Todos los sectores intentan adaptarse a las circunstancias para que todo siga. Aunque poco siga igual. También la cultura y el entretenimiento, que siempre cuentan con esa creatividad que es indispensable como cualidad para prosperar.

Esta última semana, sin ir más lejos, MTV ha entregado sus 'Video Music Awards (VMAs)' más extraños de su historia. Una gala de premios sin público, sin nominados, sin escenario. Pero con los grandes números musicales de siempre. La primera cadena temática de música ha sabido remediar el vacío sustituyendo el calor de la audiencia física con una escenografía que ha dado protagonismo a las ventanas de los rascacielos de Nueva York. Ventanas en las que no se ve quién está dentro, pero la luz de los cristales de esos edificios respira esa compañía de lo habitado, de lo vivido, del no estás del todo solo.

Una ceremonia con mucha decorado virtual para disimular el estudio de televisión vacío y, de paso, olvidar la distancia física. En este sentido, los creadores españoles llevan meses imaginando para convertir la necesidad en progreso. Lo hemos visto desde el primer día del confinamiento. De aquel primer programa de 'Late Motiv' en marzo desde casa de Andreu Buenafuente hasta los conciertos de 'Operación Triunfo 2020' con un palco abierto al público virtual, que incluso se colaba en las proyecciones del escenario. Porque la música tampoco se ha parado, aunque los conciertos son un sector muy afectado, la música siempre es crucial como ese aliado abrazo que no falla.

Con el comienzo del curso, surge otra propuesta para aliviar el déficit de conciertos y experimentar con la tecnología. Se llama Dream Fest 360, un festival virtual grabado con un vídeo 360 inmersivo y 360 espacial. Vamos, que el espectador puede introducirse en el concierto y tener el poder para ver al artista desde la perspectiva que desee con su móvil, tablet, ordenador, smart TV y, también, con gafas y dispositivos de realidad virtual.

Chenoa es la artista que estrenará este lunes 7 de septiembre el festival con un concierto hecho a medida desde un escenario circular de leds con una cámara central que graba en 360 grados y otros planos disponibles de 10 cámaras para ver a los músicos.

Una imagen del set del concierto virtual Borja Terán

Las entradas están a la venta a través de las grandes taquillas online de cada país, como Ticketmaster, con un precio de 4,99€ en Europa y 4,99$ en América y se podrá acceder desde la app de Thedramvr. Un proyecto que se adentra en vías de acción a la hora de consumir música en directo también en los conciertos físicos y en la propia televisión, donde el espectador cada vez puede tener más poder en la interactividad para incluso realizar su propia señal de vídeo eligiendo la cámara que más le guste entre todas las que se disponen en una retransmisión. Para ver lo que quiera dentro de las cámaras que disponga. Ese también es el futuro más próximo, y el futuro es de los que se atreven.

Y Chenoa se ha atrevido. La cita, de hecho, tiene un punto de osadía porque lo más complicado es interpretar para un público que no ves en la soledad de la virtualidad, pues no te rodea, no te cobija. Pero sí, sí estará.