'A vista de pájaro', la experiencia de revivir un documental histórico de TVE

Lejos quedan aquellos documentales que encandilaron al país 'A vista de pájaro' en 1986. Entonces, TVE sobrevolaba España con un helicóptero que tenía una cámara colgada. Incluso esa cámara, a veces, se tambaleaba. Pero no pasaba nada, el espectacular paisaje aéreo propiciaba toda una experiencia televisiva.

Ahora sólo basta un pequeño 'dron' para rodar nuestro país en alta definición. Con la ventaja que la cámara se puede acercar hasta la punta de la veleta de un tejado. Pero aquel 'A vista de pájaro' supuso un hito.

Escrita y dirigida por Eduardo Delgado, esta serie retrató desde el cielo la España de los ochenta y noventa con una épica que no necesitaba de alardes tecnológicos. Se trata de la épica de enfrentarnos a nuestra geografía desde las alturas para percatarnos de que somos más pequeños de lo que creemos.

No había Google Maps y, por primera vez, la sociedad veía sus ciudades, pueblos, ríos y montañas desde el cielo. Lo que supuso un éxito de audiencias gracias a la curiosidad que provocaba descubrir esta otra perspectiva de España en un tiempo en el que no estábamos acostumbrados a documentales de tales características. Pero, con el poso de los años, 'A vista de pájaro' -disponible en el archivo de rtve.es- ha ido adquiriendo otro valor añadido: la mérito de congelar la imagen de un país que no para de evolucionar. Aunque no sepamos muy bien hacia dónde.

'A vista de pájaro' sirve para ver cómo hemos cambiado. O cómo no hemos cambiado. La Plaza Mayor de Salamanca sigue prácticamente intacta, pero también el programa muestra un Madrid en eterna construcción. Con la estructura de Torre Picasso, aún sin acabar cuando se grabó el programa y que impresiona hoy, tres décadas después.

Como espectador, revisionar 'A vista de pájaro' propicia una extraña sensación de nostalgia de un tiempo que ya no existe. Aunque los lugares sigan ahí, como el viaje que propuso el espacio de 'torre en torre' por Zaragoza. Y es que, sobre todo, este programa recuerda lo importante que es TVE a la hora de plasmar nuestra realidad próxima y preservarla casi con un previsor sentimiento de arqueología audiovisual.

'A vista de pájaro' cobrará esa relevancia especial en un futuro no muy lejano. Porque documentó una época con una idea contundente que no desvirtuó: un programa sólo grabado desde el cielo. Sin caer en la tentación de introducir insertos desde tierra firme. Sólo desde la inmensidad de un aire. Así el formato de Televisión Española obtuvo imágenes únicas que se repitieron hasta la saciedad. De hecho, hasta fueron muy utilizadas por otras producciones de la cadena pública como recursos para ilustrar las comunidades autónomas o ciudades de las que se hablaba.

'A vista de pájaro' duró entre 1986 a 1991. Luego se hicieron muchas secuelas, algunas en autonómicas, otra en la propia TVE que se llamó 'España entre el cielo y la tierra'. Ya no fue igual. Quizá porque éramos menos ingenuos con este tipo de programas y como sociedad, quizá porque ya también se metían insertos desde el suelo y ya no nos sentíamos con el vigor todopoderoso de aves sobrevolando nuestra inmensidad.