Adiós a 'Ahora Caigo': el fin de un clásico

Hace unas semanas Arturo Valls grabó su despedida de 'Ahora caigo'. Su adiós contaba con varias opciones, por si el programa regresaba con otro presentador o definitivamente concluía para siempre. De hecho, se probaron otras figuras de la cadena por si el show continuaba.

Pero, al final, justo cuando el juego iba a cumplir diez años, Antena 3 ha decidido cerrar las trampillas más populares de la televisión. En su lugar, Atresmedia opta por un culebrón turco. El verano es una época perfecta para probar este tipo de seriales y no hay tiempo que perder para intentar enganchar con 'Tierra amarga'. No obstante, la audiencia agradece romper con la rutina y, en el caso de concursos como 'Ahora Caigo', su mecánica no desengrasaba ese tramo de la tarde en vacaciones. Era habitual incluso que se repusieran capítulos ya vistos.

Tampoco ha ayudado al programa que Antena 3 ya sumaba tres concursos de cultura general en la tarde. Con sus grandes premios y dinámicas parecidas hasta llegar al rompe-audiencias rosco de 'Pasapalabra'. Con esta decisión, la cadena abarata costes en la franja e intenta arañar audiencia a su primer competidor con el filón de las telenovelas producidas en Turquía. A un coste muy competitivo en comparación a una producción propia española.

Sin embargo, también habrá un público que echará de menos 'Ahora Caigo'. Un show que ha sabido evolucionar con astucia con los años. A pesar de que su propuesta era muy repetitiva, el show ha tenido la creatividad suficiente para crecer con bromas propias y crear un elenco de secundarios únicos que hacían más increíble y única la experiencia del visionado.

Ahí destaca la abuela Palmira. No fallaba como público al show y podemos decir que era ya prácticamente la copresentadora. Es más, servía como contrapunto inteligente a un Arturo Valls con la difícil tarea de llenar el plató con una lúcida y gamberra rapidez de reflejos que dotará de interés cada grabación.

Palmira ayudó en tal cometido. Sus bailes, su sonrisa y su ingenuidad, que no tiene complejos con la televisión, nos recuerda que, delante -y probablemente también detrás- de las cámaras, hay que saber relativizar todo para lograr lo más difícil: disfrutar el momento. Palmira lo hizo y Palmira nos ha hecho disfrutar. 'Ahora Caigo' baja el telón este viernes pero, ojalá, Palmira siga colándose en muchos programas de la cadena. Porque nos enseña la importancia de la espontaneidad. La espontaneidad de la experiencia de una vida curtida que intenta exprimir cada momento con una buena sonrisa.