'All Together Now', el gran talent show que falta en España

El miedo al fracaso ha propiciado que llevemos años reproduciendo moldes de talent shows. Todos los nuevos formatos de este género siguen una similar estructura: artistas se enfrentan a un jurado. Normalmente, compuesto por tres o cuatro jueces de gran popularidad. Como si no existieran más posibilidades de guion a la hora de crear otro tipo de antagonistas que sirvan de contrapunto a las actuaciones.

Al final, las cadenas buscan personajes que el público reconozca y, al poder ser, con perfiles que se complementen entre sí. Y todo sigue las mismas estructuras, lo que provoca una televisión repetitiva en dinámica. Incluso en las propuestas más novedosas hay un jurado. Ha sucedido con los disfraces de 'Mask Singer' o, en su momento, con las sillas giratorias de 'La Voz'.

De ahí que lleve años triunfando en el ámbito internacional 'All Together Now': es asombrosamente distinto. Raro que todavía no haya aterrizado en España, tal vez porque para su desarrollo no basta sólo con esos tres o cuatro jueces reconocibles y necesita afianzar un elenco coral estable. Y es que la fuerza de este talent show musical (otro talent show musical) crece en que no existe el jurado típico. Hay padrinos populares, denominados el capitán del coro, pero la estampa poderosa del espectáculo surge porque los cantantes se enfrentan a una gran pared con 100 casillas que sirven de 100 palcos para otros 100 cantantes.

Con esta fórmula, la imagen que se crea es apasionante: el panel cobija una vibrante diversidad social de artistas viendo a artistas. Este público activo en el formato se identifica con el esfuerzo (o no) y con el talento (o no) que hay detrás de cada actuación en el escenario y, así, fluye una complicidad especial entre ellos y los concursantes.

Unos candidatos que, para ir superando fases, deben lograr que el mayor número de integrantes de esta grada de 100 cantantes se vaya levantando y se sumen a cantar su canción. Lo que crea una experiencia televisiva emocionalmente poderosa. El espectador se contagia de cómo ese público de cantantes se van poniendo de pie cuando les gusta lo que ven en escena. En definitiva, arropan al artista hasta crear una entusiasta sensación de fiesta grupal con himnos de la historia de la música. De esta manera, se proyecta por la tele una apoteosis emocional de la que es difícil escapar. La expresividad de esa gran grada de intérpretes es la apasionantemente viva escenografía de cada número.

Cuando se levanta cada miembro de este particular coro, va cambiando de color el fondo de su palco para que la audiencia observe con un simple golpe de vista quiénes del muro apoyan y quiénes no. Miembros que terminan siendo populares por la audiencia, pues se mantienen durante toda la temporada. De esta forma, se favorece una fidelidad. El espectador los va identificando, empatiza con ellos (para bien o para mal) y el presentador juega con sus personalidades porque ya conoce sus filias y fobias. Aguantan en el tiempo para generar lazos familiares con la audiencia.

Estrenado en BBC en 2018, 'All Together Now' está producido por Banijay, se ha estrenado en 16 países desde su lanzamiento original y, este mes de marzo, logró superar en la cadena TVI de Portugal a la final de 'Masked Singer 2' en SIC. La espectacularidad de 100 artistas juntos y revueltos dando una oportunidad a otros cantantes que se disputan una expectativa en televisión es una estampa original. Más aún en épocas de mediática cultura individualista, donde este show representa lo contrario: el disfrute y celebración en colectividad de cuando otro se sale de lo común.