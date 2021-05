Amazon convierte 'No te rías que es peor' en un surrealista reality show de cómicos

Amazon Prime Video sigue indagando en la producción propia de España con 'Lol: si te ries, pierdes' (producido por Banijay Iberia). O lo que es lo mismo: una especie de actualización del mítico 'No te rías que es peor' en donde los cómicos son los propios concursantes. La diferencia con el mítico concurso de TVE y Gestmusic es que aquí no hay una dinámica de pruebas, directamente se opta por una especie de reality show en una casa llena de cámaras en la que está prohibido reírse. Y ahí está el problema, pues han introducido en el set de rodaje a populares que no sólo dan mucha risa, sino que también se ríen mucho. Incluso de sí mismos. De hecho, ya nada más arrancar el programa da la sensación de que van a caer todos a la primera de cambio.

Yolanda Ramos, Silvia Abril, Rossy de Palma, Paco Collado, Mario Vaquerizo, El Monaguillo, Edu Soto, David Fernández, Carolina Noriega y Arévalo son el elenco de personajes que van encontrándose, uno a uno, con cara de sorpresa como sucedía en las galas cero de 'Gran Hermano'. La primera en aparecer: Silvia Abril, que entró sola la nave en donde están encerrados. Ellos y su risa. Eso sí, apareció sin dejar de hablar aunque no hubiera nadie en el decorado por aquello de llenar de contenido televisivo el vacío de tal soledad.

Así, poco a poco, todos se van sumando a la grabación. Entran por la puerta de un ascensor. Esa liturgia de la presentación de personajes de manera escalonada a ojos del espectador es importante: la curiosidad se va despertando en la audiencia de manera orgánica a la vez que descubren la escenografía. Una especie de nave subterránea con una sala anexa digna de Austin Powers en donde se vigila a través de monitores que nadie asome ni una mínima sonrisa. Ahí, vigilando, en el papel de maligno y presentador, esta Santiago Segura, rodeado de botones y pantallas. Él mismo es el encargado de cruzar las puertas del ascensor de mentira para dar tarjeta amarilla o roja a los cómicos que han incumplido la regla del rostro serio.

Elenco 'Lol: si te ríes, pierdes' Amazon Prime Video

Al lado de Segura, como súbdito, Xavier Deltell. Otro viejo conocido del delirio televisado. De esta manera, el programa distribuye bien los personajes, los protagonistas que pelean por 100.000 euros a donar a una ONG y diversos antagonistas, que enriquecen el relato. Empezando por el propio Segura, que ejerce de siniestro dueño del espectáculo. Y funciona, pues Santiago Segura cuando hace de malo no deja de ser un maligno humanizado que se atreve a decir lo que el espectador piensa con la fuerza de la corrosión. Y esta es la mejor arma para atrapar a un espectador que se queda pegado porque le hablan con una naturalidad sin demasiadas medias tintas. Como consecuencia, Segura se convierte en el motor del show, en la conexión entre público en casa y cómicos atrapados en esta especie de nave espacial diseñada por el mismo escenógrafo de la casa de 'Gran Hermano', Domenico Prati.

Ahí dentro el programa se convierte en un ir y venir de sketches ejercidos por el casting para intentar que se rían sus compañeros. Todo grabado del tirón y dividido en seis capítulos. Aunque Prime Video ha lanzado sólo cinco para intentar fomentar un boca a boca entre aquellos que lo estén viendo e ir sumando adeptos sin destripar el ganador nada más colgarse la temporada de 'Lol'. Táctica para intentar un repunte de visibilidad cuando se emita el desenlace. Aunque para enganchar más a este formato le falta un objetivo narrativo más reconocible por capítulo. Le falta su rosco de 'Pasapalabra', el ejemplo más ejemplo en estos tiempos que en 'No te rías que es peor' era un panel final en el que había adivinar parejas de imágenes escondidas en un cuadrícula de casillas. Pero en 'Lol' se opta por una especie de tele-realidad pura: la grabación de la convivencia de cómicos haciendo cosas de cómicos, pero evitando la risa. Y lo que salga. Muy bien editado para engrandecer la historia con declaraciones de los participantes y pintar bien sus personajes en la trama. Segura y Deltell inclusive. Los expulsados por reincidentes, también son aprovechados para apostillar sobre lo que acontece en la grabación desde la sala de amo y señor de Segura. Así todos van sumando, aunque se queden fuera. Pero el programa ganaría forzando una prueba final en cada capítulo para inyectar más épica a la anarquía de una reunión de amigos que quieren hacer reír sin poder reírse.