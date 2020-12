Antena 3 y cómo clonar el éxito de 'Mujer'

Llegó sigiloso en vacaciones como un producto de segunda y, al final, se convirtió en un éxito infalible. Se trata de 'Mujer', la serie turca de Antena 3 que ha logrado enganchar a un público que sigue aguardando que la tele tradicional le traiga historias que le seduzcan. Así lo ha hecho Bahar, abandonada por su madre cuando tenía 8 años y salvada por el amor de un hombre, Sarp, que muere prematuramente.

A la vista están todos los ingredientes del serial de siempre, que recuerda que, tal vez, no hemos cambiado tanto como creemos: amor patriarcal salvador, la sensiblería de la viudedad, la madre coraje de dos hijos sola en el mundo y, como consecuencia, mucho drama identificable y el entramado básico de culebrón de sobremesa trasladado al horario de máxima audiencia. Ese culebrón que tiene mucha música de fondo para subrayar la emoción o tensión de cada segundo y que el espectador sienta que están sucediendo avances importantísimos en la trama constantemente. Aunque no pase nada.

Y es que la enfática banda sonora es crucial para no cambiar de canal con 'Mujer', que tiene mucha morralla. Pero atrapa con capítulos infinitos que no con tirón melodramático. Negocio redondo para Antena porque esta producción turca es competitiva, cuenta con una temporada larga para que sea duradera y encima es barata de emitir. De hecho, podría ser un producto adquirido simplemente para alimentar la parrilla de su canal temático Nova.

Pero, claro, hay que ir pensando un recambio con el que repetir esta fórmula de éxito que sale mucho más rentable que invertir en una producción propia. Así que la cadena lanza ahora 'Mi hija', otro serial con los mismos mimbres.

La táctica es solapar ambas historias para intentar un trasvase de público entre los consolidados fieles de 'Mujer' y este desconocido culebrón. Se programan ambos en la misma noche y el nuevo ejerce de telonero del veterano. Lo que puede ser un talismán o un regalo envenenado, pues las comparaciones suelen ser odiosas.

Sin embargo, plantear un prime time de sesión doble con las dos series, la consolidada y la novata, es la manera de que el público asocie los dos seriales como del mismo exitoso sello. Favorecer ese arrastre de públicos de 'Mujer' a 'Mi hija' será complicado, porque la historia de la televisión marca que es difícil clonar fenómenos de estas características. Menos aún si surgen de manera casual en horas de baja competencia, como sucedió con 'Mujer' en pleno verano de programación descafeinada. Entonces, un público más adulto que sigue consumiendo series en televisión tradicional tuvo tiempo de conocer y engancharse.

Ahora sucede algo parecido con las fiestas navideñas. Este lunes no ha existido demasiado ruido rival en el resto de canales. Lo que es un buen escenario para la presentación en Antena 3 de Demir, un papá irresponsable que se tendrá que hacer cargo de su hija de ocho años Öykü, que ha sido abandonada por su tía. Él no quiere asumir ninguna responsabilidad sobre la niña pero acepta cuidarla para no ir a prisión. Y es que es un estafador profesional. Pero, de repente, se entera que la pequeña tiene un problema de salud y su actitud cambia de golpe. Vamos, dramón a la vista... Eso sí, sin a priori un personaje con el que sentirse poderosamente identificado como con Bahar, a priori...