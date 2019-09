Así Disney Plus piensa revolucionar el universo de la TV bajo demanda

Disney ya ha comenzado a revolucionar la televisión bajo demanda con Disney Plus. Su plataforma in streaming arranca camino en Estados Unidos el próximo 12 de noviembre y a España se preve que llegue en el primer semestre de 2020. Ya de por sí, el catálogo no tiene rival. Disney exprimirá los derechos de su repertorio de marcas como Marvel, Fox, Pixar, Star Wars, National Geographic y, obviamente, la propia Disney. Para empezar, cientos de películas y miles de episodios de series de televisión.

Pero no sólo basta con la 'herencia recibida' del archivo de míticas producciones que atesora la mastodóntica compañía de entretenimiento. Disney Plus ha llegado también para generar mucha producción nueva y ha calculado en su lanzamiento una estrategia para utilizar la nostalgia como infalible gancho para lo que viene. Así, han anunciado lanzamientos como la película de acción real de 'La dama y el vagabundo', una secuela de 'Lizzie Maguire', un reboot del sello 'High School Musical'... Por no hablar de todo el cine que estrenarán sin parar y que después irá directo a la plataforma. Seguro, también, habrá más golpes de efecto para cuando comiencen a aterrizar en Europa. Las posibilidades son infinitas: crearán historias nuevas pero su arsenal de factibles remakes, reboots, secuelas o spin off's es abrumador. Saben que el recuerdo del público es un buen cebo.

Mientras tanto, Disney blinda bien sus rodajes. Nada de filtraciones, guarda el secreto, para contarlo a lo grande y en el momento oportuno. Como acaban de hacer en la D23 Expo, que celebran cada dos años y donde se encargan de invitar a periodistas de todo el mundo que comuniquen sus planes y los propaguen. Y cada anuncio se ha vivido como una fiesta en redes sociales, sobre todo en Twitter. Ya no es tan necesario como antaño la 'nota de prensa'. La ventana para comunicar su oferta se ha realizado a golpe de 'tuits', con fotos, tráilers, vídeos de las estrellas presentando tal o cual producto... De esta forma, se busca una acción-reacción del público que retuitea y amplifica el interés, mientras se siente partícipe del nacimiento de Disney Plus. El público se entera directamente por los cauces oficiales y convierte sus novedades en instantáneos trending topics.

Disney tiene estudiado cada paso. Y parece querer demostrar que, además, Disney Plus nace muy segura de sí misma, sin necesidad de ir a rebufo de nadie y con unos precios muy asequibles (7 dólares mensuales o 70 anuales). Como consecuencia, también descoloca a su más asentado rival, Netflix. A diferencia de otros operadores que han dudado, Disney Plus rompe con la tendencia de lanzar todos los capítulos de sus series de golpe, el mismo día. Cada episodio se estrenará con una periodicidad semanal, al estilo de la televisión tradicional. Esta propuesta consigue que las producciones de Disney Plus no agoten tan rápido la inversión ni la conversación sobre ellas. Un inteligente retroceso en el panorama actual de ávido consumo, en pos de controlar las ansias del espectador y salvaguardar su fidelidad. Lanzar todas los capítulos de golpe es, al final, es una arma de doble filo que propicia que la periodicidad se proyecte a través de la dosificación de temporadas. Y ahí Disney Plus no parece que le vaya a temblar el pulso para intentar implantar un modelo más reposado de consumo que sirva de antídoto a los tiempos de quererlo todo de forma instantánea.

Mira también Netflix y los estrenos de grandes series en pleno verano: así cambian los hábitos del teleconsumo

Y la revolución continuará. La otra clave del futuro radicará en lo intuitivo de la interfaz de acceso y en cómo la empresa de entretenimiento más grande del mundo va a utilizar la inteligencia artificial para atraer al espectador a sus contenidos con la capacidad de realizar trailers al gusto de cada usuario. Ya no por grupos de sexo, perfil de audiencia o gustos. No, cada espectador que deja rastro en sus consumos en la red podrá tener un 'imput' hecho expresamente a su medida. Porque en inteligencia artificial se abre el gran punto de inflexión de la televisión bajo demanda, que sólo acaba de empezar y donde Disney Plus aterriza con una milimétrica táctica para tambalear el sistema. Pero todo mientras el ratón Mickey nos sonríe y nos hace sentir como en casa.