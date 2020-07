Banijay, un nuevo gran gigante empresarial para la televisión

La aragonesa Pilar Blasco ha sido elegida para liderar Banijay Iberia. Se trata del titán mundial de producción televisiva que surge de la integración de todas las productoras que ya abarcaba la propia Banijay y el extenso Endemol Shine Iberia. Así nace un poderoso grupo de comunicación, pues atesora en su dominio la mayor cartera en derechos de formatos rompe-audiencias.

Como consecuencia, la marca Endemol ya es historia de la televisión. Y qué historia. En su haber están ideas originales que dieron un giro empresarial global a las narrativas audiovisuales. Así sucedió con 'Gran Hermano', el padre de la tele-realidad, que la propia Blasco conoce muy bien desde su origen como productora ejecutiva de Zeppelin, la casa de 'Big Brother' en España.

Su conocimiento del sector y experiencia en una particular industria televisiva española pone a Blasco al frente de una familia de productoras aparentemente sin rival. El nuevo Banijay Iberia aglutina a Gestmusic ('Operación Triunfo', 'Tu cara me suena', 'Ahora Caigo', 'Boom'), Diagonal ('Amar es para siempre', 'Mercado Central', 'El Nudo', 'Luimelia', 'La catedral del mar') Shine Iberia ('MasterChef', 'Maestros de la costura', 'Typical Spanish', 'Me resbala`), Cuarzo Producciones ('La Isla de las tentaciones', 'Viva la vida'), Zeppelin Television ('GH', 'Skam', 'Virtual Hero', 'Memorias de Idhún') y DLO Magnolia ('Radio Gaga', 'Cero en Historia', 'Ruralitas'). También contiene a Endemol Portugal y Tuiwok, compañía de proyectos digitales y representación online.

La peculiaridad de este coloso está en que la marca parece que no fagocita el sello propio de las seis productoras principales, cada una con personalidades complementarias. De hecho, ese es un valor. Cada compañía, está unida a autores televisivos de relevancia. Gestmusic a Tinet Rubira y a la maestra de los concursos Montse Claros, Diagonal a Jaume Banacolocha, Shine Iberia a Macarena Rey, Cuarzo a Juanra Gonzalo, DLO a José Manuel Lorenzo y Amparo Castellano y Zeppelin a la misma Pilar Blasco. No todos estos nombres encajan en todas las cadenas y plataformas, pero Banijay si que con este elenco de profesionales se asegura conectar con la pluralidad de líneas editoriales de las cadenas de televisión que existen en nuestro país, sean públicas o privadas, en abierto o de pago, lineales o bajo demanda.

Aunque la aplastante fuerza de este gigante está en su catálogo internacional. Ante la incertidumbre de la situación actual, los grupos televisivos no querrán asumir grandes riesgos y optarán, como ya vienen haciendo desde la anterior crisis, por acudir a formatos que ya han testado su éxito en otros países. La red internacional de productoras que surge del nacimiento de este gran Banijay propicia que su rica cartera de programas de éxito no tenga mucho rival, pero además la factoría resultante tiene reputados profesionales con el bagaje y la mirada made in Spain para adaptarlos a las necesidades de los canales y circunstancias del consumo de la audiencia española. Que no es ni anglosajona, ni latina: tiene un interesante carácter propio en el que seguir explorando.

Pilar Blasco lo conoce bien. 'Tu cara me suena' fue una idea desde Barcelona -otro factor a reseñar, la descentralización de creatividades- de Gestmusic que se exportó a 40 territorios, incluidos Estados Unidos, Reino Unido o China. Ahora el cometido de este nuevo y gigante Banijay Iberia también será el proyectar el talento autóctono, ese que nos diferencia del resto y que tanto atrae en el extranjero. Lo vemos en la ficción, pero también puede suceder en el show de entretenimiento. Ahí las cadenas deben atreverse más, pues el futuro más competitivo está en la capacidad de dar oportunidades a los autores próximos. O, lo que es lo mismo, invertir en las ideas de los que mejor conocen la cotidianidad de nuestra cultura compartida. Así es más difícil equivocarse. Así es más fácil triunfar.