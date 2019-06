Belén Esteban, "la boda del siglo" en directo: así Telecinco utiliza a su colaboradora para arrasar

"La boda del siglo", así, sin ningún miedo a la exageración, presenta Telecinco su especial del programa de tarde 'Viva la Vida' que seguirá, en directo, las vicisitudes del (nuevo) enlace matrimonial de Belén Esteban.

La boda del siglo no será. Pero en Mediaset saben de la necesidad de crear un acontecimiento a través de una verborrea que exagera todo sin ningún tipo de pudor. Como consecuencia, no basta ni siquiera con denominar a este casamiento como "boda del año". Mucho mejor "boda del siglo".

Con esta táctica, Telecinco consigue su objetivo de atrapar al espectador con una intensidad sin demasiados escrúpulos, que mantiene la programación épicamente viva. Aunque no pase nada relevante en sus platós.

Una meta que no sólo logra con el discurso de la exageración, también porque lo hace con el tiempo previo suficiente para que cale en la audiencia: se pasa meses y meses cocinando la trama que lleva a tal desenlace que, en este caso, es un enlace. Desde octubre se va sembrando la expectación con el "Belén Esteban se casa". Desde ¡octubre!

Dar la pompa televisiva que merece necesita tiempo. No vale anunciar que se cubrirá el enlace sólo una semana antes. La propia Belén Esteban lo sabe, que ha interiorizado lo que demanda su canal y, ya desde la pedida de mano, ha ido recalcando en programas como 'Sálvame' cada giro de guion de su (nueva) historia de amor con ese tono de glamour de princesa de extrarradio que identifica a tantos espectadores de la cadena. Hasta la propia despedida de soltera fue propia de barrio popular. Como ella, aunque ya hace tiempo que no vive en un barrio popular. No ha perdido su esencia y, así, no se ha despegado de su público.

Un glamour de barrio que, dos largas décadas después de instalarse en la prensa rosa, sigue funcionando en cuota de pantalla. Así que ella no sólo piensa en su vida, también en que su vida funcione en televisión.

Pocos secretismos guarda Esteban, suelta píldoras de su vida con la transparencia y la antelación suficiente para que las cabezas pensantes de Telecinco empiecen a crear tramas que disparen las cuotas de audiencia de la cadena.

Incluso ya en octubre la propia Belén sembró la dicotomía del nombre de la persona que debía presentar este sábado la edición del 'Deluxe'. Porque ella quería que estuvieran en su enlace matrimonial los dos presentadores titulares, Jorge Javier Vázquez y María Patiño. Ella dijo, que en esta jornada lo debería conducir Nuria Marín, presentadora de 'Cazamariposas' y que ya ha llevado las riendas de 'Sálvame' los viernes del pasado verano. Aunque no sucederá tal cosa. El conductor de 'Sábado Deluxe' será Jorge Javier Vázquez. Porque es mucho mejor que Vázquez acuda a la ceremonia y luego corra a la tele a contarlo en primera persona. Y, de paso, repetir mucho eso de que ha sido 'la boda del siglo'.

Porque en Telecinco saben manejar con destreza la intensidad dialéctica que, bien entonada, crea días históricos. Aunque no lo sean. Ni falta que les hace, ellos crean la percepción que, a veces, es más importante que la realidad.