Cristina Tárrega, regreso al pasado mal

Hay decisiones televisivas que son inesperadas. Incluso impensables. Telecinco ha dado luz verde a un programa de llamadas telefónicas con Cristina Tárrega. Como si de repente, la cadena de Mediaset quisiera convertirse en una tele local sumergida en plena explosión de los noventa más horteras. Justo cuando los programas de testimonios lacrimógenos ya no funcionan porque la audiencia no se los cree y valora entrevistas sin ese toque de paternalismo sensibloide, retorna Tárrega para hacer lo mismo que hace veinte años. Pero ni la sociedad ni ella misma son iguales que hace dos décadas. Aunque parece que no se ha percatado de ello.

Para empezar, el gran problema del formato estriba en que el show ha vuelto olvidándose de los motivos por los que triunfó antaño: la intimidad. El recordado 'Sola en la ciudad' de Telemadrid definía a la perfección el clima para favorecer el vínculo entre presentadora y la llamada telefónica. Así, se cuidaba la luz de un plató casi apagado visto a través de una cámara que se situaba muy cerca de la presentadora y que, para dar dinamismo, se iba moviendo a su alrededor.

Muy próxima, Cristina Tárrega no perdía la mirada del objetivo de esa cámara hasta cimentar un lazo de conexión con su público desde un estudio casi oscuras que simulaba un ventanal sobre la soledad de la gran ciudad. Estaba bien construida la atmósfera escénica. En cambio, en este remake libre llamado de 'Animales Nocturnos' se opta por una gélida realización al estilo del magacín con sus pantallas partidas, sus planos lejanos y colaboradores que entran desde un decorado virtual de otra era. Y el decorado es el mismo que el de 'Sálvame', reutilizado por enésima vez. Así no hay casi riesgo económico para Telecinco. Todo sucede en el mismo lugar, aunque eso merme las cualidades para el éxito de sus nuevos programas.

Un regreso al pasado mal, en todos los sentidos. Se ha intentado evolucionar el formato de llamada telefónica aderezado con personajes de los realities de Mediaset, algún que otro colaborador habitual de la cadena y llamadas en formato videollamada para enriquecer las historietas que narran aquellos que participan. Pero, en este caso, ia imagen del espectador que llama resta misterio al formato. No te puedes imaginar cómo son y les ves emperifollados para salir en Telecinco, lo que proyecta más la sensación de estar todo preparado y falseado. Tampoco los temas, pasadísimos. Por ejemplo, el segundo programa arrancó con uno que quiere ser vidente. Más tarde, la explicación de una señora que dice estar siendo infiel a su marido con una vecina y, después, una novia a la que le molesta la suegra. Todo muy de programa de testimonios en 1997.

Cristina Tárrega controla la situación, intenta desafiar el directo con descaro y su forma de entender la ironía. Pero los comentarios representan a una sociedad en los noventa, no del 2000. "¿Quieres una novia para que te haga una tortilla de patata y te haga la compra?" dice a un señor que llama buscando estabilidad en el primer programa. No se entiende si esta afirmación machista la dice con sorna o porque lo ve normal. Que cada uno elija, pero de por sí parece un regreso al pasado ya superado. Porque la tele de hoy no necesita poner música de saxo cuando se habla de sexo, la televisión de hoy ha superado la compasión sobreactuada que trata con cierto paternalismo al espectador.

'Sola en la ciudad' encajaba en un Telemadrid que buscaba la cercanía empática dentro de una ciudad en la que se suele ver todo en clave nacional. Lo consiguió porque se dotó al programa de rituales televisivos para lograr la empatía de la solitaria compañía de la noche. Luego, Tárrega fue creciendo y su personaje se fue haciendo más freak con 'Territorio Comanche'. Sus entrevistas se iban despegando de la realidad social. Ahora, ha vuelto con un formato sin demasiada exigencia casi como si fuera un parche de relleno. Como si 'Animales Nocturnos' no hubiera pasado ningún control de calidad para su emisión. Su contenido retrógrado y espeso, junto con sus retales de atrezo colocados de mala manera en el decorado de 'Sálvame', hace recordar más a 'Mentiras Peligrosas' de Leticia Sabater, en aquel cutre Canal 7, que a una televisión nacional moderna del nivel que se presupone a Telecinco.