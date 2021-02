Cuando la anécdota devora al periodismo

Una mujer emitiendo su clase de aerobic desde una especie de rotonda no se percata que detrás está un convoy de militares llegando al parlamento de Birmania para dar un golpe de estado. Ella sigue con la clase como si nada, mientras al fondo el país está a punto de sufrir un vuelco. La estampa, por curiosa, se ha convertido en viral en las redes sociales y, de ahí, ha saltado a los informativos. La anécdota tiene gracia, pero es sólo eso: una anécdota.

La chica haciendo gimnasia a todo volumen, como si nada sucediera mientras los militares irrumpen en el área donde va a tomar posesión el gobierno, representa la sociedad del show business que vivimos. Es fácil sentirse partícipe de la historia sin inmutarse. Incluso sin percatarse, como esta gimnasta.

El problema es cuando los medios de comunicación tampoco se inmutan y se quedan en la anécdota que todo el mundo puede retuitear en la era de la multipantalla. Porque ahora cualquier usuario de las redes sociales es generador de contenidos. Así, estos días, al igual que ha sucedido en Twitter, hemos vistos a informativos mostrando la maravillosa coreografía de la deportista para contar que hay un golpe de estado pero sin explicar prácticamente nada del golpe de estado. Lo que importa es la singularidad del impacto de la imagen peculiar, no tanto la situación social de la República de la Unión de Myanmar.

Nos creemos informados pero elegimos estar entretenidos. Y, al final, el espectador se queda sin saber qué ha pasado para que el ejército de Birmania declare el estado de emergencia, interfiera en la emisión de la televisión nacional y detenga a parte del Gobierno electo, incluida a la líder del país y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

No hay demasiado tiempo para la perspectiva que otorgan los contextos, como si sólo vendiera el chascarrillo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un buen informativo y un 'tuit' de Twitter? Pues que el buen espacio televisivo de noticias es el que aporta sin quedarse sólo en el 'meme' de lo inaudito. Por supuesto, se puede utilizar la imagen de impacto como atractivo hilo del que tirar para explicar la realidad de forma más atrayente, pero quedarse sólo en lo anecdótico genera la frustración de una audiencia que se siente a medias. Quiere saber más. Y, a la vez, tal vez retrata una sociedad que demanda evadirse, reírse y no excesivamente comprometerse, sobre todo si no le afecta directamente el asunto porque queda lejano en el mapa.