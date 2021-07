"¿Cómo se llama el programa este?", ironiza Jorge Javier Vázquez durante la emisión de uno de sus tantos formatos. No sabe ya ni cuál es el nombre. Tal vez porque, cada vez más, todos parecen más el mismo. Circunstancia que, por otro lado, no tiene que ser negativa. No obstante, los grandes comunicadores suelen impregnar de su autoría a todo aquello que conducen. Es el caso de Vázquez, pero en Telecinco se da otra causa para no recordar ni cómo se denomina tu propio programa: Mediaset cuenta con programas comodín que se van cambiado de día dependiendo de las necesidades de la cadena. Es más, se utilizan como arma para minimizar al rival.

"¿Cómo se llama el programa este?" se refería a 'Sábado Deluxe' pero, claro, ya no se emite en los sábados. Se movió a los viernes para enfrentarse a 'La Voz' de Antena 3 que estaba teniéndolo muy fácil con el fiasco de 'Top Star: cuánto vale tu voz'. Y la jugada, como buenos estrategas, ha salido más o menos bien a Telecinco. Aunque ya nadie sepa cómo llamarlo.

El propio Vázquez recalcó, mirando a algún responsable del programa detrás de cámaras, que ya dejarlo mejor en 'Deluxe'. Ni 'Viernes Deluxe', ni nada. Mejor 'Deluxe' a secas. Aunque no nos engañemos, en realidad, se debe llamar 'Sálvame' de noche. Porque es 'Sálvame': en el mismo plató, con los mismos personajes y con el tono habitual.

De hecho, poco a poco, 'Sálvame' ha ido impregnando gran parte de la programación de Telecinco hasta convertirse en el gran reality de la cadena. Nunca para y cada día genera contenido a otros espacios. Es más, es tan sencillo de producir que se puede poner en marcha un especial sin prácticamente elaboración. El decorado siempre está listo. Sólo hay que llevar a los personajes al estudio y que se dejen llevar por la pasión de un debate. Sea de lo que sea el debate, los protagonistas de 'Sálvame' tienen argumentos para todos. Incluso cuando no tienen argumentos.

Esa inconsciencia aparente de 'Sálvame' es sello de la casa. Una especie de reunión de acalorados vecinos que Telecinco puede colocar en su parrilla cómo y cuándo quiera. Es indiferente el nombre. Hasta para Jorge Javier Vázquez. No importa, la producción ha logrado tanta personalidad con el rodaje durante su larga década en emisión que el espectador sabe a lo que se enfrenta aunque no sepa ya ni cómo denominarlo.