El bailarín de Antena 3 que fue a intentar triunfar en 'Top Star' de Telecinco

"Este es el momento, este es el programa, este es el show", recalca Fran Coem en su vídeo de participación en el talent show de Telecinco 'Top Star'. Su cara me suena, dirán los espectadores al ver a este artista actuar frente a Isabel Pantoja, Danna Paola y Risto Mejide. ¿Por qué? Coem es uno de los bailarines fijos del triunfo de la competencia de Mediaset 'Tu cara me suena'. En Antena 3 ejerce las coreografías de Miryam Benedited y, ahora, ha acudido al concurso de voces para mostrar su faceta como cantante. Sin éxito, pues el jurado del programa no ha apostado por él a pesar de que uno de sus integrantes, la actriz Danna Paola, no paraba de cantar el reguetón que ha interpretado Coem.

El micromundo de los talents shows se retroalimenta entre sí. Los espectadores piensan que son los artistas los que llaman para participar en este tipo de competiciones, pero también en este género de programas se buscan activamente a concursantes para intentar probar rostros diferentes que no se presentarían a un casting convencional. El mérito está en convencer a cantantes que no acudirían a un show de estas características. No es un trabajo fácil.

Así 'Top Star' ha intentado un elenco de participantes peculiar con muchos rostros que son populares en redes sociales o viejos conocidos de la televisión. En el estreno, este talent show de Fremantle recuperó a Jabián de 'OT', Brequette que intentó ir a 'Eurovisión' en 2014 o, en esta última gala, el propio Fran Coem, bailarín de 'Tu cara me suena' con más de 40.000 seguidores en Instagram y que, por cierto, también fue uno de los acompañantes de Miki Núñez en 'Eurovisión 2019'. Él manejaba un muñeco gigante que aparecía en escena. Coem domó a aquel gran personaje en el eurofestival, pero no ha logrado conquistar a Risto Mejide, Isabel Pantoja y Danna Paola. Al menos, ha podido dar visibilidad a su aspiración como cantante de un prime time. De hecho, también, en alguna ocasión, lo hemos visto como segunda voz en 'Tu cara me suena'.

'Top Star' no ha funcionado en audiencias porque su dinámica no se entiende (apuestan con dinero a la mejor voz pero no siempre se lleva la mejor suma económica la mejor voz) y, además, su estética no entra por los ojos, pero el formato de Fremantle sí ha sido hábil para captar artistas que no se presentarían a una audición convencional. Y convencerles, porque muchos de ellos tienen una trayectoria e ir al programa no asegura nada. Puedes quedar eliminado a la primera de cambio.

Pero es interesante la fórmula de recuperar talentos que el espectador reconoce y a los que se les da, en muchos casos, una segunda oportunidad. Lo malo que las actuaciones no cuentan con un envoltorio escénico atrayente y el juego anda falto de una dinámica que recalque justo que este show es una oportunidad. 'Top Stars' parece un refrito de ideas que no presenta artistas con los que soñar y remite más a un lugar para ser criticado por un público simplemente deslenguado.