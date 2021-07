El controvertido final de 'Supervivientes 2021': así se plasmó el vuelco dramático

Decía Chicho Ibáñez Serrador que la mejor improvisación es la que está muy ensayada y la víctoria de Olga Moreno en 'Supervivientes' es un ejercicio de buena planificación televisiva. El programa tenía todo calculado. La cámara móvil estaba preparada detrás del hijo de Antonio David Flores, pareja de Olga Moreno, y Rocío Carrasco para seguir su camino hasta el centro del escenario, allí dijo unas palabras a Moreno. Y Carlos Sobera tenía prevenido un micrófono, que no dudó en meter en la conversación para que se escuchara bien, a todo volúmen, por el televisor.

Todo diseñado a la perfección para el gran colofón. Pero que no es sólo un gran desenlace dramático del programa. También puede generar mucho contenido de conversación al resto de los espacios de la cadena. Se da otro giro de guion, la persona que no se ha visto aún en un estudio de televisión, y que ha sido una de las protagonistas decisivas del juego con el dolor de una madre que ha retratado el documental 'Rocío: contar la verdad para ser viva', pisaba el estudio de la cadena y captaba la emoción o desconcierto del público afín a Mediaset. Un canal hábil en los trucos de la tele-realidad para que siempre exista una trama (o dos) abiertas que no cesen en alimentar sus grandes magacines.

La gala final de 'Supervivientes', además, se había movido al viernes. Jorge Javier Vázquez no podía estar en esta emisión. Y casi mejor, pues Carlos Sobera tiene una imagen más ingenua, de no saber muy bien los entresijos de la cadena y ser un presentador familiar. La estampa de Jorge Javier Vázquez metiendo el micrófono en la conversación entre Olga y el hijo de Rocío Carrasco y su pareja hubiera chocado a la audiencia. Porque el compañero de Rocío que ha estado tan bien al frente de la docuserie que denunciaba su sufrimiento estaría participando en una de las liturgias que criticaba el propio espacio 'Rocío: contar la verdad para seguir viva': la utilización y manipulación de hijos para hacer daño a una madre. Un tema muy complejo y, por eso mismo, siempre hay que tratar con sensibilidad y precaución.

Pero en el género del reality show no hay cautelas. 'Supervivientes' cerraba temporada también, cosas de la vida, con un vuelco dramático en la trama principal que ha estirado Telecinco durante la última temporada: la dura historia de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado. Y ese requiebro es Olga Moreno llegando hasta la final, ganando el concurso más visto de la emisora y abrazándose con los hijos de Carrasco. Ahora la cadena parece que ya programa un debate el lunes y otra entrevista a Olga Moreno el martes contra el final de la exitosa serie turca 'Mujer' y el 'Lazos de Sangre' homenaje a María Teresa Campos. Hay que seguir tirando de un hilo en el que, desde luego, todo es posible para mantener el share en alto. Porque la tele-realidad, a veces, transforma a las personas en personajes. Pero no, siguen siendo personas, aunque habiten los programas de una cadena que ha conseguido crear un mundo paralelo con sus propias normas. Una cadena que, quizá y visto lo visto, hace bueno y siempre vigente el refrán de "piensa mal... y acertarás".