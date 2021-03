El corte de Wyoming a un tuitero en 'El Intermedio' (que retrata la intensidad de la red social)

Twitter es una red social que anima a determinados usuarios a intentar pillar al prójimo en un renuncio. No hay tregua en la caza del error, la duda o la contradicción. Como si fuera malo cambiar de opinión.

La rapidez con la que se usa esta aplicación hace saltar por los aires los matices. Todo se simplifica, todo se polariza. Cada vez parece más complicado pararse a pensar en contextos y circunstancias. Perfecto para el populismo político. Fatal para la inteligencia de la ironía crítica, que requiere la inteligencia de entender las dobles lecturas.

Wyoming sufre la furia de Twitter. De hecho, este lunes, 'El Intermedio' ha relatado como hace unos días soltó "parezco Francisco Simón" al verse en una foto con el pelo despeinado y la ropa descolocada en el pantallón del decorado de su programa. Rápidamente, raudas y veloces, las redes sociales fueron por el camino de los evidente y se pusieron a enmendar un 'fallo'.

"Majete, todavía no te has aprendido el nombre de la persona que lleva acompañándonos durante toda la pandemia? Es Fernando Simón. NO, Francisco", setenció un usuario. Lo hizo muy seguro de sí mismo, claro. Con un 'NO' gritado en mayúsculas y todo. Pero no, Twitter no siempre tiene razón.

"Esta vez os habéis equivocado, listos, yo quería decir lo que dije: que despeinado y con la camisa por fuera me parecía a Francisco Simón, uno de los mejores guitarristas de España", contestó el propio Wyoming en plena sección de Andrea Ropero.

La realidad es que en aquella fotografía el cómico estaba clavado a Francisco Simón, músico con el que Wyoming ha compartido tantas canciones junto al maestro Reverendo. Los vimos juntos en emblemáticos shows de televisión. De 'La noche se mueve' de Telemadrid a 'Caiga Quien Caiga' de Telecinco.

El error no era de Wyoming, era de Twitter. Porque las redes sociales es fácil desorientarse más que en la televisión tradicional porque lo habitual es que no exista un trabajo procesado detrás de cada instantáneo movimiento tuitero. Lección quizá para aprender a usar este tipo de plataformas interactivas con más relax, con menos intensidad. Mejor incluso si intentamos relativizarlas. A no tomárnoslas tan a la tremenda, tan en serio. O anularán ese humor con el que remató Wyoming el malentendido: "En mi mente está la música, no la pandemia. Sólo hablaré de Fernando Simón cuando saque un nuevo disco con su grupo, Simon and Garfunkel".