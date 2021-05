El fracaso de 'Top Star', fulminado de Telecinco: ¿Isabel Pantoja ya no eleva la audiencia como antes?

Telecinco ha fulminado 'Top Star' de su programación. Han bastado dos emisiones para que el nuevo talent show desaparezca de la parrilla de los viernes de Mediaset. Presentado por Jesús Vázquez y con un jurado compuesto por Isabel Pantoja, Danna Paola y Risto Mejide, ya este talent show evidenció un mal estreno con un pobre 11,2 por ciento de share que en su segunda emisión bajó a aún más a un 9.3 por ciento de ciento de cuota. Entonces, saltaron las alarmas. Resultado: este viernes, habrá una edición del infalible comodín de 'Sálvame Deluxe' para intentar frenar el buen rendimiento de 'La Voz Kids' en Antena 3.

Pero el fracaso de 'Top Star' debería ser un aprendizaje para Telecinco. La cadena necesita percatarse de que un musical demanda más narrativas televisivas que un reality o un programa del corazón. En los talents shows una buena escenografía, iluminación y realización es fundamental para conquistar al público. Este show, en cambio, no era acogedor de ver, se veía cutre y, como consecuencia, no potenciaba en el ojo del espectador lo aspiracional del arte de los cantantes. Estaban perdidos en un escenario sin personalidad que remitía más a un karaoke que a un gran espectáculo.

Tampoco ha funcionado la dinámica. No se entendían las pujas de los miembros del jurado, que debían tasar mejores voces con unas apuestas económicas que, al final, eran contradictorias por aleatorias. La mejor voz no siempre se correspondía con la mejor suma de dinero de la noche. Fatal para que la audiencia comprendiera la motivación de los personajes en el juego.

'Top Star' no ha calado. Aunque Telecinco promete que volverá más adelante. Pero necesitaría muchos cambios para obtener mejor rendimiento porque, además, este formato demuestra que no sólo basta con un reclamo como Isabel Pantoja en el jurado. De hecho, da la sensación de que la tonadillera ya no tira como antes. La audiencia se queda cuando habla de su vida privada, pero no destaca tanto cuando acude en su papel de artista a otros programas. ¿Por qué? Probablemente porque ha existido una cierta sobreexposición. Pantoja ha perdido el glamour de no prodigarse. Sus apariciones ya no van unidas a un acontecimiento inesperado y lleno de suspense. Ahora Pantoja ya es una habitual, sin el efecto sorpresa. Sabemos cómo se desenvuelve, cómo marca los límites.

Y al espectador de Telecinco le da igual que Isabel Pantoja esté repartiendo dinero en un talent show, también le causa indiferencia la multitud de seguidores de Danna Paola en las redes sociales. La audiencia de Mediaset busca conectar con la naturalidad de los personajes de la cadena. Y 'Top Stars' no ha transmitido esa naturalidad. Hasta el público con voz y voto de este talent show estaba sobreactuado comentando las actuaciones desde la grada. Lo que recuerda que para que triunfe un formato de estas características no es baladí cuidar la iconografía de las actuaciones para que, después, la emoción haga el resto. Incluso rompiendo el caparazón del control televisivo del jurado y permitiendo que salga su sensibilidad a flote. Es lo que ha faltado a 'Top Star', que pareció más un batiburrillo de ítems del éxito de otros talents shows y se quedó sin la frescura de la naturalidad.