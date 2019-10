El giro del casting de 'OT': cuando la televisión se adelanta a su propio estreno

El tiempo no puede esperar. Hay contenidos televisivos que hoy caducan más rápido que nunca. El espectador es más impaciente y en ‘Operación Triunfo’ lo saben. Ya no tiene sentido hacer un programa enlatado con ‘lo mejor de los castings’ de uno u otro concurso. La fuerza está en crear un acontecimiento en vivo de las propias audiciones. Así, estos días, TVE y Gestmusic han abierto el canal 24 horas de OT para ofrecer señal en directo del casting de la nueva edición.

Se logra un doble objetivo. Primero, se calienta motores ante el retorno, meses antes del estreno del programa en sí. Meta que se consigue despertando la curiosidad del público potencial del programa desde una plataforma en la que vive inmerso interactuando en la vida cotidiana, Youtube. No tiene que ir a ningún lugar, ya está en ese lugar, Youtube. Sólo necesita sacar el teléfono móvil del bolsillo.

Segundo, se propicia debate en las redes sociales. Los seguidores ya pueden especular con los candidatos que aspiran a entrar en la Academia, pues los están viendo en el mismo momento en el que realizan el casting, en directo. Como consecuencia, existe un OT antes de OT. El talent ya ha comenzado. Perfecto para alimentar aún más el regreso gracias a la retransmisión en vivo del tour de castings. La propia audiencia se cuela en los prolegómenos del concurso y hasta puede analizar el proceso de selección mientras comenta las jugadas con amigos y comparte los mejores o peores momentos en sus perfiles de Twitter. Y crea memes, si hace falta.

Un preliminar que es clave. Porque la televisión sin visibilidad no existe. Y TVE y 'OT' aprovecha ese trampolín que son las redes. Y es que la televisión crece en las redes sociales y brilla si fomenta los vínculos con la audiencia. Con esta táctica de ‘Operación Triunfo’, el público se puede sentir más partícipe del programa, ya que se siente implicado desde su propia concepción. El vínculo de implicación es fundamental como todopoderoso lazo entre audiencia y programa.

Se acabó el suspense previo. Los castings de OT 2020 vienen sin demasiados secretos, ya que los espectadores de Youtube pueden ver todas las fases y comparar entre ciudades. Este lunes, Noemí Galera y su equipo han empezado su particular gira caza talentos en Barcelona.

El Sant Jordi Club, un versátil polideportivo donde se rodó alguna temporada de 'Lluvia de Estrellas', ha acogido esta multitudinaria audición que ya muestra diferencias con el anterior año. Tras el boom de ‘OT2017’, en 2018 se presentó más curioso por probar. Ahora, en el camino a la edición de 2020, se ha respirado un ambiente más tranquilo. Como si los jóvenes candidatos se lo tomaran más en serio.. Además, hay pocos repetidores. Es decir hay nuevos talentos y menos personas que ya pasaron por otros castings.

Mira también 11 emocionantes factores que ha reunido OT 2017 y que definen el futuro de la TV

Pero todavía es pronto para analizar el devenir de la audición, aunque sí se puede valorar la importancia de la estrategia transmedia en la producción audiovisual. 'OT' en programas de entretenimiento, como lo hizo 'El Ministerio del Tiempo' en ficción, ha ido a la delantera en evidenciar que 'estar' en las redes no es sólo realizar 'spam' durante la emisión del programa, es hacer trascender el alma del show durante todo el año. Porque la emoción de los programas puede estar prendida, aunque no estén en emisión. De ahí que el canal de Youtube de OT acumule desde su creación en 2017 un consumo de 15.112 años y 163 días. Para que luego digan que la gente no ve la tele. Lo que pasa que la tele ya no engancha sólo por la tele.

@borjateran