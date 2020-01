El idilio de Susi Caramelo y 'La Isla de las Tentaciones'

"Bienvenidos a 'La isla de las felaciones'". No, no es una errata. Así denomina Susi Caramelo a 'La Isla de las tentaciones', el programa con el que Mediaset ha resucitado la fórmula de 'Confianza Ciega'. O, lo que es lo mismo, un reality show que calienta a sus participantes a la caza de grabar infidelidades.

Y Caramelo lo está comentando como una fan más. Y en directo. Pero no desde el canal para el que trabaja, Movistar Plus. Lo perpetra directamente desde las 'stories' de su Instagram. La reportera se coge un micrófono de karaoke portátil, se graba a sí misma y, listo, se transforma en la José Luis Uribarri de 'La Isla de las tentaciones'.

Porque la comedia ya no necesita exclusivamente los canales tradicionales, los creadores pueden (y deben) experimentar desde sus propias plataformas personales. Así, de repente, Susi Caramelo realiza un inesperado programa paralelo a 'La isla de las tentaciones' con todo lo que no se atreverían a decir en el reality de verdad.

"Empieza lo bueno, ya les han dado alcohol, ya van a desfasar como locos. Luego echarán la culpa a la bebida, como hacemos todos, pero qué va: están deseando liarla". suelta Caramelo mientras observa este reality de poco escrúpulo en el que lo mismo se dejan llevar por calentones instantáneos que sueltan intensas frases para la salvación de la humanidad como "No se puede tener la paz evitando la guerra".

Caramelo es una más comentando el programa desde casa. Aunque ya no es una más. Sus reportajes en Movistar Plus han propulsado su popularidad. Pero no ha frenado sus hábitos en las stories de Instagram, que son otra parte fundamental de su obra cómica.

Este sábado, Susi Caramelo volverá a la calle para cubrir la alfombra roja, naranja o del color que sea de 'Los Goya' para Movistar pero, mientras tanto, cuando no está en la tele, ella sigue haciendo más grande su comunidad de espectadores compartiendo contenidos sin intermediarios desde las redes sociales. Como hacía antes. Pero con el aprendizaje de ahora. Porque la comedia se adapta con flexibilidad a cualquier ventana de difusión. Sólo hay que atreverse a trastear con generosidad con esas ventanas. Susi Caramelo lo hace. Vamos, que si lo hace...

Borja Terán.