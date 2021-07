El (otro) éxito de Noemí Galera en Youtube

El canal de Youtube de 'Operación Triunfo' sigue emitiendo, aunque no esté el programa en emisión. Y es que los programas ya no siempre acaban cuando se apagan las luces del plató. La vida continúa y se pueden seguir narrando historias en otras plataformas, cualidad que reúne el equipo de OT con su inteligencia a la hora de no parar de generar contenido propio para mantener prendida la curiosidad por el más mítico talent show español.

Al frente del canal, como rostro reconocible, Noemí Galera que ahora ha lanzado una tanda de entrevistas con protagonistas de la historia de 'OT' bajo el nombre de '20 al canal'. Un juego de palabros, un poco a lo Millán Salcedo, con el veinte aniversario del concurso como trasfondo.

Galera se va encontrando con viejos conocidos de la familia 'triunfita'. Encuentros que atrapan porque la directora de casting (y de la Academia) consigue un clima de confianza que no parece una entrevista, directamente el espectador asiste a un sincero encuentro de amigos que hablan sin demasiadas corazas, que afrontan lo que surja con una apasionante transparencia.

A su favor está que son viejos conocidos y atesoran esa conchabanza única de haber compartido una experiencia vital irrepetible pero es que, además, Noemí tiene el superpoder de preguntar lo que el espectador quiere saber. Y su plano de reacción es muy potente por expresivo: evidencia que está escuchando y lo contagia. Está implicada. Está apasionada.

Algunos dirán que sólo son entrevistas en Youtube. Pero dejemos de mirar por encima del hombro a las plataformas online: Noemí Galera en '20 al canal' es una lección de maestría de la comunicación. Hace running gags con la carencia del buen guion, guarda silencios descriptivos cuando toca y siempre sabe retomar para que el hilo de la relevancia de la charla no se pierda. Eso es ser una gran entrevistadora, eso es ser una gran comunicadora. Noemí lo ha sido siempre. Pero ahora tiene el conocimiento de la experiencia Y, sobre todo, lo ha sabido incorporar a su trabajo con la inteligencia de no perder ni un ápice de su espontaneidad natural. Espontaneidad que relativiza, que naturaliza, que nos hace sentir que la conocemos. Aunque no la conozcamos.