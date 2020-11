El plan de Canal Plus Francia para no quedarse atrás: la clave está en la marca

En tiempos en los que la tecnología arrasa con todo, la creatividad artesanal es decisiva para seguir sorprendiendo en los medios de comunicación. En Canal Plus Francia lo saben desde sus orígenes. Desde su nacimiento, en 1984, la cadena de pago creó una ingeniosa continuidad unificada para que el espectador sintiera que, cuando sintonizaba con su frecuencia, estaba en una televisión especial, diferente, a la vanguardia. El propio logotipo de Canal Plus tenía vida propia. La audiencia veía cómo se dibujaba y cómo se expandía de manera orgánica por toda la programación para explicar y envolver con calidez la oferta, ya fuera un programa, una película o un documental.

Ahora, por su 36 cumpleaños, Canal Plus Francia ha decidido renovar su mítica identidad de marca, denominada 'habillage'. Para esta modernización, la decisión obvia hubiera sido seguir con las tendencias imperantes de un diseño animado en 3D. Pero, entonces, sería más de lo mismo en un panorama internacional en el que todas las cadenas repiten líneas gráficas sin demasiado margen para distinguirse con esa autenticidad que te hace singular y que, además, como consecuencia, causa una complicidad única entre espectador y canal.

Canal Plus ha huido de "lo que se lleva" para, de nuevo, apostar por indagar en su modernidad sin rival. Y paradójicamente para alcanzar esa modernidad en sus identificativos y cortinillas ha montado en un plató una escenografía tradicional. Cuando se podía haber hecho todo con ordenador, han rodado en un estudio con un logotipo construido a tamaño real de 4 metros, incorporando espejos, una piscina con una lámina de agua y una estructura de 2000 leds de 13 metros de alto.

Mezclando tecnología y trucos del atrezo clásico, han logrado un juego de reflejos de cada elemento en escena ideado para crear una coreografía visual perfecta. Puede parecer diseñada digitalmente. Pero, en realidad, no. Lo propicia una energía y textura en el resultado que lo hace diferente a todo.

Parce qu’il est urgent de pouvoir continuer à rêver… CANAL+ réinvente son identité visuelle ✨ pic.twitter.com/1djiz86ejG — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) November 4, 2020

Como antiguamente se realizaban con lo logos más espectaculares de los programas estelares, como se plasmó el logo legendario de Eurovisión -que construyó la perspectiva de sus estrellas infinitas con un juego de cables-, Canal Plus rueda con una cámara un juego escénico de elementos que, al unísono, narran una microhistoria sensitiva donde también es importante recalcar la emoción con la música. Así una orquesta sinfónica marca el compás hasta reinventando el mítico 'aaaah' final de las cortinillas legendarias de la emisora, pero sin desvirtuar su esencia original. Al contrario, enfocando su épica.

Logo artesanal de Eurovisión RTF, jugando con hilos y luz. Borja Terán

Ese 'aaaah' siempre expresó esta sonoridad de vanguardia tecnológica que, casi cuarenta décadas después, crece con los trucos teatrales clásicos del baile entre la luz, la oscuridad y el encuadre de la cámara en movimiento. Para crear un concepto con un objetivo contundente, Canal Plus cuenta con la figura clave de director artístico, Philippe Vignola, que recalca que "hacer una toma de imágenes real es la manera de obtener una resultado artístico que se diferencie de los otros" y recuerda que "en la evolución de Canal Plus, la luz es el medio de referencia para la identidad gráfica y estética. De ahí nace la idea de utilizar leds en un espacio en tres dimensiones en el que se crea un universo completo, que al mismo tiempo se adapta a los contenidos del canal, deportes, cine, series, películas de animación, documentales". Con distintas coreografías del recorrido de la cámara y las luces de led, se crean caretas identificables para cada contenido, pero siempre desde una simetría en la que en el centro está el logo físico de Canal Plus como "algo único, majestuoso, grandioso, y eso es lo que se ha pretendido rodándolo en real", explica el director artístico del canal.

La signature « Seulement sur Canal+ » évolue également pic.twitter.com/nuK0z4k6Cr — Valentin Socha (@valentinsocha) November 4, 2020 "Solo en Canal Plus", el mensaje rotundo.

De nuevo, Canal Plus marcando hacia dónde va de la televisión si quiere trascender y ser más competitiva en épocas en la que el espectador siente que lo ha visto todo. No sólo basta con los contenidos, hay que invertir en definir con creatividad la marca del canal para que la audiencia empatice con el aporte del producto audiovisual y, de esta forma, sea más fiel a la oferta porque la siente suya. Una meta que se alcanza cuidando la experiencia de la televisión intenta escapar de la imitación para abrazar la creación que entiende que, después de la explosión digital, lo tangible siempre va a tener más fuerza que lo intangible. Porque es más mágico, es más inesperado, es más sensitivo, es más inesperado por ingeniosamente laborioso. Cala más, porque no es algo más.