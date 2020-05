El prejuicioso comentario de Pablo Motos a Roberto Leal y lo que representa

Borrar el acento del lugar del que vienes es uno de los grandes errores clásicos de la vieja televisión. Una televisión que olvidaba que en lo que nos diferencia está la riqueza de este país. También en el caso de los acentos. Porque el acento de un presentador es un detalle importante de su carisma personal. O si no todos los comunicadores serían robots previsibles.

En la autenticidad está el valor de un buen comunicador. No intentar ser lo que no es. Al contrario, lo inteligente es adaptarse según la personalidad propia a las circunstancias. No imitar, directamente ser. Pero este lunes, mientras entrevistaba a Roberto Leal, Pablo Motos cayó en el prejuicio de cuestionar a su nuevo compañero de cadena con que si iba a pulir su acento andaluz para que se le entienda bien cuando realice las rápidas preguntas del 'rosco' del nuevo 'Pasapalabra', concurso que está a punto de llegar a Antena 3.

Leal contestó elegante e insinuó la clave del asunto: "No te contratan para ser muñeco". Al buen presentador, el que cala socialmente, se le contrata por lo que aporta distinto del resto. Y su acento no hace que no se le comprenda. "No tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción", también explicó Leal.

Rápidamente, las redes sociales saltaron contra el maestro de ceremonias de 'El Hormiguero' y su comentario de "pulir" acento que, al final, esconde ese cierto desdén hacia lo que es distinto. Un temor de la antigua televisión que ha mermado el carácter propio de tantos presentadores por miedo a ser rechazados. Así se imponía el llamado 'acento neutro' que, en realidad, sólo restaba a la televisión. Porque la diversidad siempre nos enriquece. En acentos, y en todo lo demás.