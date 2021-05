El regreso de 'Mask Singer' tambalea el prime time

Es el gran éxito de la última temporada gracias a su carácter completamente diferente a lo visto en el género de los talents shows en los últimos años, poniendo a los espectadores a jugar desde casa a intentar adivinar quién canta. Es 'Mask Singer', el espectáculo de celebrities escondidas en peculiares disfraces que ya retorna a Antena 3 este próximo lunes con una edición que necesitará ser más espectacular que la anterior tanda de capítulos. Porque el espectador ya no se enfrenta al formato con la ingenuidad de la novedad. Hay que atrapar su atención con la creatividad que cuida más la escenografía y se atreve a los imaginativos de guion. Objetivo: seguir asombrando con la fuerza del 'todo puede pasar'.

Y la primera sorpresa del regreso de 'Mask Singer' ha sido en la fecha elegida para emitir. El programa deja atrás el miércoles y da el salto al lunes, una noche de gran consumo televisivo que, en este curso, no cuenta con grandes rivales para Antena 3. Así Atresmedia libra a 'Mask Singer' de competir con 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Formato de 'La fábrica de la tele' que reúne a un público complementario del fan del entretenimiento pero que sí podría mermar la repercusión masiva que se espera de 'Mask Singer'.

En cambio, en los lunes las máscaras rivalizarán con 'The Dancer', de la misma productora que 'Mask Singer'. Este concurso de baile de Fremantle no ha terminado de calar masivamente. Tiene una audiencia fiel en La 1, pero es débil porque su dinámica no termina de ser cálida. Ahora empieza su recta final más trepidante con las semifinales en las que compiten (y bailan) los propios jueces del programa, Rafa Méndez, Lola Índigo y Miguel Ángel Muñoz, pero la fuerza del acontecimiento que logra 'Mask Singer' nublará por completo el desenlace de este olvidable talent de coreografías.

No obstante, Telecinco ya ha movido ficha para complicar a Antena 3 el lanzamiento de su actual show estrella. En principio, ha movido el debate dominical de 'Supervivientes' con Jordi González al lunes. Mientras que en el domingo estrenarán la película 'Bohemian Rhapsody', filme sobre Freddie Mercury que Mediaset lleva promocionando con intensidad en sus programas durante días para generar, así, la sensación de 'premiere única'.

Sin embargo, la táctica de plantar el debate de 'Supervivientes' en el lunes tampoco será un problema para 'Mask Singer'. La tertulia sobre el reality en la isla no cuenta con el tirón de otros años ya que el casting de concursantes es más flojo que en otras ediciones. No logra traspasar la barrera de ese otro público que va a Telecinco cuando esta cadena no se queda en la endogamia de su círculo de personajes prefabricados. Lo contrario de 'Mask Singer' que despierta la curiosidad de todo tipo de audiencias. Sean fans o no de un canal. Porque juega a eso: a que detrás del disfraz puede estar cualquier referente social. Incluso internacional. Una fiesta que da risa a los niños por el colorido de los disfraces y, a la vez, atrapa a los mayores por la intriga de la propuesta. Capta la atención más allá de los concursantes (y espectadores) habituales de las burbujas de la tele.